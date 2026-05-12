Главреда «Дождя» заочно приговорили к восьми годам заключения

Главного редактора телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иностранным агентом) Тихона Дзядко (признан иностранным агентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к восьми годам заключения за неисполнение обязанностей иноагента и распространение фейков о российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принял Головинский суд Москвы. Журналисту назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч рублей, пишет RT.

«Срок исчисления наказания начинается с момента его экстрадиции в РФ или задержания его на территории другого государства», - постановил суд.

Ранее столичный мировой суд заочно приговорил кинокритика Антона Долина (признан в РФ иноагентом) к году лишения свободы за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

