Росавиация: Временно закрыты 11 российских аэропортов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в 11 аэропортах России. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

По данным ведомства, закрыты авиагавани Тамбова, Пензы, Саранска, Саратова, Чебоксар, Ульяновска, Казани, Нижнекамска. Кроме того, ограничения действуют в аэропортах Нижнего Новгорода, Бугульмы и Самары.

Меры были введены в период с 04.02 до 09.01 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - подчеркнули в Росавиации.

Ранее стало известно, что в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге массово задерживались рейсы из-за технических неполадок, пишет Ura.ru.

