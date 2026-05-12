Трамп пройдет медицинское обследование в конце мая
Президент США Дональд Трамп в мае пройдет профилактическое медицинское обследование в Мэриленде. Об этом сообщает Белый дом.
«Президент... 26 мая посетит медицинский центр имени Уолтера Рида для прохождения ежегодного стоматологического и медицинского обследования», - указано в заявлении.
Отмечается, что речь идет о плановой оценке здоровья Трампа в рамках регулярной профилактики. Глава Белого дома также встретится с военнослужащими и работниками медцентра в знак «признания их заслуг, профессионализма и преданности делу нации».
Ранее в США распространялись слухи, что Трамп якобы получил нервный срыв на фоне неудач в конфликте с Ираном, пишет Ura.ru.
