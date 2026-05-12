Говорить о том, что «Зенит» выиграет чемпионскую гонку, преждевременно, команде предстоит не проиграть «Ростову», заявил НСН известный футбольный тренер Валерий Непомнящий.

Футболисты «Краснодара» проиграли московскому «Динамо» со счетом 1:2 в гостевом матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Краснодар» с 63 очками по итогам тура уступил первое место в турнирной таблице петербургскому «Зениту» (65), который в воскресенье обыграл «Сочи» со счетом 2:1. В заключительном туре «Краснодар» 17 мая примет «Оренбург», «Динамо» в гостях сыграет с калининградской «Балтикой», «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом». Непомнящий подчеркнул, что «Зениту» легко не будет.