Легко не будет: Почему «Зенит» вновь может упустить чемпионство
Валерий Непомнящий заявил НСН, что «Ростов» - это такая команда, которая всегда играет в футбол, «Зениту» легко не будет точно.
Говорить о том, что «Зенит» выиграет чемпионскую гонку, преждевременно, команде предстоит не проиграть «Ростову», заявил НСН известный футбольный тренер Валерий Непомнящий.
Футболисты «Краснодара» проиграли московскому «Динамо» со счетом 1:2 в гостевом матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Краснодар» с 63 очками по итогам тура уступил первое место в турнирной таблице петербургскому «Зениту» (65), который в воскресенье обыграл «Сочи» со счетом 2:1. В заключительном туре «Краснодар» 17 мая примет «Оренбург», «Динамо» в гостях сыграет с калининградской «Балтикой», «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом». Непомнящий подчеркнул, что «Зениту» легко не будет.
«Надо отметить, что «Краснодар» в этой гонке уже второй год, несмотря на ограниченный по количеству состав. «Краснодар» владел инициативой, но в футболе так бывает: раз, и игра перевернулась. Игроки «Динамо» были заряжены на реванш (после поражения в Кубке России. - Прим. НСН). Я не думаю, что они думали о «Зените», они думали о своей репутации. «Краснодару» будет сложно и в финале Кубка играть, потому что эмоционально они сейчас выхолощены. Что касается «Зенита», абсолютно все может быть, я никогда не предугадываю результаты. Например, ЦСКА вчера забили два гола в течение двух минут. Все может быть! «Ростов» - это такая команда, которая всегда играет в футбол, «Зениту» легко не будет точно», - отметил он.
Если «Краснодар» выиграет свой матч, а «Зенит» проиграет «Ростову», то по итогам сезона «Краснодар» обгонит «Зенит» в турнирной таблице.
В прошлом году «Краснодар» выиграл чемпионат, набрав 67 очков, и опередил «Зенит» (66 очков) на один балл.
