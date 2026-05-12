Премьер Пакистана в скором времени посетит Россию
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф вскоре прибудет с визитом в Россию. Об этом рассказал посол республики в РФ Файсал Нияз Тирмизи в интервью ТАСС.
Дипломат рассказал, что стороны работают над подготовкой визита.
«Надеюсь, дата уже будет назначена на июнь или ближе к июлю. Премьер-министр очень ждет этой встречи - встречи с президентом [РФ Владимиром] Путиным, к которому он относится с глубочайшим уважением», - отметил Тирмизи.
Как напомнил посол, в прошлом году лидеры Пакистана и России встречались в Пекине и в Ашхабаде. У двух стран есть «очень много тем, которые можно обсудить». Дипломат назвал Россию партнером Пакистана в развитии, напомнив, что РФ построила в республике комбинаты, электростанции, гидроэлектростанции. Кроме того, Россия обучает около 1,3 тысячи студентов из Пакистана.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар рассмотрели вопрос о возможности смещения визита Шахбаза Шарифа на более ранний срок, пишет Ura.ru.
