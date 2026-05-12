В МИД России заявили о рекордном товарообороте в ЕАЭС в 2025 году
Товарооборот в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в прошлом году вышел на рекордный уровень. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, передает ТАСС.
По словам дипломата, за время существования ЕАЭС были достигнуты значимые экономические успехи.
«Лежащий в основе союза принцип свободного передвижения товаров, капитала, услуг и рабочей силы стал для евразийской "пятерки" одним из главных конкурентных преимуществ, локомотивом экономического роста и... инструментом обеспечения устойчивого социально-экономического развития», - заявил Галузин.
Как отметил дипломат, товарооборот внутри объединения превысил $95 млрд.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что в 2024 году совокупный валовой внутренний продукт государств ЕАЭС вырос на 4,4%.
