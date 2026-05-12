СМИ: Король Малайзии получил лимузин Aurus в подарок
12 мая 202608:52
Юлия Савченко
Король Малайзии султан Ибрагим получил лимузин Aurus Senat в подарок. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.
«Aurus Senat был подарком королю Малайзии», - рассказал собеседник агентства.
Ранее султан Ибрагим сообщил в соцсетях, что после визита в Москву стал обладателем российского лимузина. Церемония передачи автомобиля прошла в музее «Гараж особого назначения», пишет Ura.ru.
