При этом Акимов выразил уверенность, что попытки Трампа и его администрации бороться с Китаем или его подавить, ни к чему не приведут.

«Политику США в отношении Китая можно охарактеризовать как политику «кнута и пряника», однако о ее результатах говорить рано. С одной стороны, Трамп предлагает договариваться, с другой стороны, делает шаги, которые способствуют эскалации напряженности. Хотя китайская сторона демонстрирует прагматизм и добрую волю. Периодически предлагает восстановить отношения, декларирует их дружественный характер. Но, как мы видим, пока никакого прогресса в отношениях между Вашингтоном и Пекином не наблюдается. Китай является очень важным игроком на международной арене. Поэтому все угрозы со стороны Трампа и политика, которую он проводит на китайском направлении, как мне кажется, не приведут каким-то значимым результатам для США», - подытожил он.

Ранее научный руководитель центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил НСН, что на Китай приходится 75% торгового оборота всех стран-участниц БРИКС, поэтому, пытаясь давить на объединение, США всегда подразумевают Китай.

