Американист: Трамп обсудит с Си Цзиньпинем ядерное оружие Китая

Александр Акимов заявил НСН, что политика «кнута и пряника» в отношении КНР, скорее всего, не приведет США к желаемому результату.

Главной темой американо-китайских переговоров может стать присоединение Китая к соглашению о сокращении стратегических наступательных вооружений-III (СНВ-III). Об этом НСН рассказал американист Александр Акимов.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Social Truth сообщил, что собирается встретиться в пятницу с лидером Китая Си Цзиньпином. Ранее Китай заявил, что даст решительный ответ, если страны НАТО введут пошлины в отношении КНР под предлогом закупок нефти российского происхождения. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Линь Цзянь. Акимов рассказал, что могут обсудить лидеры.

«Трамп неоднократно говорил, что отношения с Китаем имеют стратегическую значимость, но в то же время и он, и его администрация с самого начала президентского срока Трампа назвали КНР врагом и угрозой для США. Это объяснялось его экономическим потенциалом и геополитической ролью. На мой взгляд, главной темой переговоров Трампа и Си Цзиньпина, которые пока еще не анонсированы, будет не только обсуждение санкционной политики и отдельных аспектов двустороннего экономического сотрудничества, но и вопросы обеспечения глобальной безопасности. Трамп еще в первый президентский срок заявлял о том, что Китай должен присоединиться к соглашению СНВ-III, так называемому «Пражскому договору», который был подписан еще в 2010 году. Россия периодически предлагает проведение консультации по СНВ-III для его дальнейшего продления. Трамп будет настаивать, чтобы и КНР была вовлечена в эти обсуждения», - рассказал он.
При этом Акимов выразил уверенность, что попытки Трампа и его администрации бороться с Китаем или его подавить, ни к чему не приведут.

«Политику США в отношении Китая можно охарактеризовать как политику «кнута и пряника», однако о ее результатах говорить рано. С одной стороны, Трамп предлагает договариваться, с другой стороны, делает шаги, которые способствуют эскалации напряженности. Хотя китайская сторона демонстрирует прагматизм и добрую волю. Периодически предлагает восстановить отношения, декларирует их дружественный характер. Но, как мы видим, пока никакого прогресса в отношениях между Вашингтоном и Пекином не наблюдается. Китай является очень важным игроком на международной арене. Поэтому все угрозы со стороны Трампа и политика, которую он проводит на китайском направлении, как мне кажется, не приведут каким-то значимым результатам для США», - подытожил он.

Ранее научный руководитель центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил НСН, что на Китай приходится 75% торгового оборота всех стран-участниц БРИКС, поэтому, пытаясь давить на объединение, США всегда подразумевают Китай.

