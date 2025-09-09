«Конечно, любая страна БРИКС выживет без торговли с США, это фигуральное выражение. Но, с другой стороны, США – это огромный потребительский рынок, на котором завязано подавляющее число стран-участников БРИКС. Например, у Китая огромный внешнеторговый оборот именно со Штатами. И если это прекратить, то у Китая будет масса проблем даже с отрицательным ВВП. Так что никто никогда не будет прекращать взаимную торговлю. Китай аккумулирует 75% торговли в странах БРИКС. По счету капитальных затрат китайцы держат массу американских долговых бумаг, где-то около триллиона долларов. Поэтому, когда американцы говорят о БРИКС, они подразумевают Китай и борются они не с БРИКС, а с Китаем. Бразилии тоже невыгодно терять связь с США с точки зрения внешнеторгового баланса. У нас же с Америкой "минимум миниморум", там всего где-то 3,5 миллиарда долларов», - подытожил он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС, заявил, что отдельные государства «развязывают торговые и тарифные войны» и наносят серьёзный ущерб правилам международной торговли, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».