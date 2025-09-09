Китай назвали самой зависимой от США страной БРИКС
Весь экспорт КНР завязан на Соединенных Штатах, поэтому они никогда не прекратят взаимную торговлю, заявил НСН Георгий Остапкович.
На Китай приходится 75% торгового оборота всех стран-участниц БРИКС, поэтому, пытаясь давить на объединение, США всегда подразумевают Китай. Об этом НСН рассказал научный руководитель центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро в понедельник заявил, что ни один из членов БРИКС не сможет выжить без торговли со Штатами. Остапкович отметил, что, говоря про БРИКС, Штаты всегда имеют в виду Китай.
«Конечно, любая страна БРИКС выживет без торговли с США, это фигуральное выражение. Но, с другой стороны, США – это огромный потребительский рынок, на котором завязано подавляющее число стран-участников БРИКС. Например, у Китая огромный внешнеторговый оборот именно со Штатами. И если это прекратить, то у Китая будет масса проблем даже с отрицательным ВВП. Так что никто никогда не будет прекращать взаимную торговлю. Китай аккумулирует 75% торговли в странах БРИКС. По счету капитальных затрат китайцы держат массу американских долговых бумаг, где-то около триллиона долларов. Поэтому, когда американцы говорят о БРИКС, они подразумевают Китай и борются они не с БРИКС, а с Китаем. Бразилии тоже невыгодно терять связь с США с точки зрения внешнеторгового баланса. У нас же с Америкой "минимум миниморум", там всего где-то 3,5 миллиарда долларов», - подытожил он.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС, заявил, что отдельные государства «развязывают торговые и тарифные войны» и наносят серьёзный ущерб правилам международной торговли, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
