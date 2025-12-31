1

2025-й год получился для «Культурного гида» НСН насыщенным интересными встречами. В числе гостей проекта было множество актеров, музыкантов и других деятелей культуры – от Дмитрия Певцова с Юлией Пересильд до Сергея Жукова, Владимира Шахрина и The Hatters.

В преддверии Нового года аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты 11-дневных праздничных выходных.

***

Новогодняя ночь в Москве пройдет под живые концерт группы «Танцы Минус» и Сергея Мазаева (на фото), ну а бой курантов в Санкт-Петербурге заглушат раскаты хитов группы The Hatters.

1 января в столице грянет «металлическая ёлка» с участием «Арии», «Эпидемии» и других законодателей мод в этом жанре, а Billy's Band в первые два дня нового года проведут в двух столицах фирменные «реанимационные концерты». 3 января к празднованию 2026-го в Москве подключатся группа «Три дня дождя» и «Гудтаймс», а 4-го – Найк Борзов и участники «панк-ёлки» (F.P.G., «Йорш», «Операция пластилин», Distemper и др.), которые на следующий день зажгут и Питер.

В двух столицах в праздники выступят «ПилОт» (2 и 5 января), «Нейромонах Феофан» (6 и 7 января), «Мураками» (5 и 7 января), «Пневмослон» (9 и 10 января) и «Тату» (4 и 5 января). На Рождество (7 января) в северной столице будут творить волшебство Найк Борзов и Иван Демьян с группой «7Б», ну а завершит праздники московский «опохмельный» концерт Сергея Галанина (10 января).

«АнимациЯ» даст в каникулы сразу восемь концертов в Сибири и на Урале – от Ижевска до Томска, «Мураками» порадует фанатов в Казани, Владимире и Великом Новгороде, Светлана Сурганова выступит в Реутове и Подольске, ну а «КняZz» доберется до экзотических Пхукета (Таиланд) и Бали (Индонезия).

Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко рассказал НСН, как родилась традиция новогодних выступлений «шляпников» в родном Питере.

«В эту новогоднюю ночь мы снова в Петербурге, потому что это стало теперь уже нашей новой традицией. Это не потому, что мы больше любим Петербург, до этого мы праздновали Новый год и концертом в Москве. Дело в том, что в единственном ночном поезде в новогоднюю ночь, на котором можно доехать из Москвы в Питер, нет вагона-ресторана. Но это же не круто. Поэтому мы решили сразу дома, чтобы и наши мамы могли прийти, и тещи, и бабушки. Так веселей», - отметил Музыченко.

