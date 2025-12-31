Три блокбастера и рок-«опохмел»: Главные фильмы, концерты и шоу новогодних каникул
Новый, 2026-й год стартует с боя курантов под The Hatters и «металлической» ёлки, в кино грядет страшная битва «Чебурашки 2» с «Буратино» и «Простоквашино», а «Щелкунчики» прокатятся от Южно-Сахалинска до Кремля.
Музыка: «шляпы», панки, «опохмел»
2025-й год получился для «Культурного гида» НСН насыщенным интересными встречами. В числе гостей проекта было множество актеров, музыкантов и других деятелей культуры – от Дмитрия Певцова с Юлией Пересильд до Сергея Жукова, Владимира Шахрина и The Hatters.
В преддверии Нового года аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты 11-дневных праздничных выходных.
***
Новогодняя ночь в Москве пройдет под живые концерт группы «Танцы Минус» и Сергея Мазаева (на фото), ну а бой курантов в Санкт-Петербурге заглушат раскаты хитов группы The Hatters.
1 января в столице грянет «металлическая ёлка» с участием «Арии», «Эпидемии» и других законодателей мод в этом жанре, а Billy's Band в первые два дня нового года проведут в двух столицах фирменные «реанимационные концерты». 3 января к празднованию 2026-го в Москве подключатся группа «Три дня дождя» и «Гудтаймс», а 4-го – Найк Борзов и участники «панк-ёлки» (F.P.G., «Йорш», «Операция пластилин», Distemper и др.), которые на следующий день зажгут и Питер.
В двух столицах в праздники выступят «ПилОт» (2 и 5 января), «Нейромонах Феофан» (6 и 7 января), «Мураками» (5 и 7 января), «Пневмослон» (9 и 10 января) и «Тату» (4 и 5 января). На Рождество (7 января) в северной столице будут творить волшебство Найк Борзов и Иван Демьян с группой «7Б», ну а завершит праздники московский «опохмельный» концерт Сергея Галанина (10 января).
«АнимациЯ» даст в каникулы сразу восемь концертов в Сибири и на Урале – от Ижевска до Томска, «Мураками» порадует фанатов в Казани, Владимире и Великом Новгороде, Светлана Сурганова выступит в Реутове и Подольске, ну а «КняZz» доберется до экзотических Пхукета (Таиланд) и Бали (Индонезия).
Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко рассказал НСН, как родилась традиция новогодних выступлений «шляпников» в родном Питере.
«В эту новогоднюю ночь мы снова в Петербурге, потому что это стало теперь уже нашей новой традицией. Это не потому, что мы больше любим Петербург, до этого мы праздновали Новый год и концертом в Москве. Дело в том, что в единственном ночном поезде в новогоднюю ночь, на котором можно доехать из Москвы в Питер, нет вагона-ресторана. Но это же не круто. Поэтому мы решили сразу дома, чтобы и наши мамы могли прийти, и тещи, и бабушки. Так веселей», - отметил Музыченко.
Театр и шоу: «Щелкунчики» и монстр-кар
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок праздничных выходных «Школа жён» в театре «Мастерская Петра Фоменко» и спектакль Театра имени Вахтангова «Ветер шумит в тополях» с участием Владимира Вдовиченкова.
В Кремле дадут «Щелкунчика» в постановке Андриса Лиепы, Москва также увидит «Щелкунчика» от Яны Рудковской и Евгения Плющенко, ну а еще одно ледовое шоу, «Настоящий Щелкунчик» прокатится в праздники от Южно-Сахалинска до Казани.
Театралы Санкт-Петербурга активно скупали билеты на «Служебный роман». В городе на Неве также покажут ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на Хуторе» и ледовый мюзикл «Бременские музыканты» от прославленных фигуристок Елены Бережной и Елизаветы Туктамышевой.
Кроме того, в столице в праздники можно будет увидеть настоящую магию в шоу братьев Сафроновых (на фото) «Повелители волшебства», о котором рассказал НСН иллюзионист Сергей Сафронов.
«Это новое шоу с абсолютно новым трюками, не имеющими аналогов в мире. Все они придуманы нашим братом Ильей, все это родилось в его гениальной голове. У Ильи огромное количество блокнотов, альбомов, исписанных, изрисованных разными схемами, чертежами будущих иллюзионных аппаратов. Многие его идеи до сих пор невозможно осуществить, поскольку они опережают время и технологии. Мы уже поставили мировой рекорд, заставив парить в воздухе сразу семерых зрителей. В новом шоу этот трюк усовершенствован - у нас будет невероятная левитация. Плюс ко всему мы впервые в истории иллюзионного жанра заставим на сцене исчезнуть невероятных размеров объект. Это будет гигантский "монстр-кар", джип на огромных колесах», - пообещал фокусник.
Кино: «Буратино» против «Чебурашки»
Главным кинособытием праздничных выходных будет «страшная» новогодняя битва с участием сразу трех сказочных блокбастеров, которая стартует уже 1 января.
В этот день на экраны выйдут фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка 2», «Простоквашино» от Сарика Андреасяна с участием Ивана Охлобыстина и Павла Прилучного и «Буратино» с целым созвездием звезд – от Фёдора Бондарчука (Карабас-Барабас) до Александра Петрова (Кот Базилио) и Марка Эйдельштейна (Артемон).
Еще до выхода в прокат продажи билетов на «Чебурашку-2» превысили 200 млн рублей, а «Буратино» с «Простоквашино» заработали боле ста миллионов.
Сценарист фильма «Буратино» Андрей Золотарев объяснил НСН, почему на главную роль Буратино выбрали 14–летнюю актрису Виталию Корниенко.
«Ее выбрали по многим причинам, но это очень талантливая девочка, она на наших глазах растет, мы с ней много работаем. Я считаю, что она великолепная актриса, у нее огромное будущее, при этом она с самого детства все время работает с нами. Мы каждый раз с ней делаем какие-то блокбастеры, зачем останавливаться? По-моему, это очень хорошая идея. По большей части это будкт классическая история, мы ее немного трансформировали, но не радикально. При этом "Буратино" - это цельный фильм, зрители увидят середину, начало и конец, что сегодня редкость. Работа над сценарием шла примерно два года. Мне нравится то, что получилось, поэтому надеюсь, что этот фильм и моим детям это понравится. Я думаю, все, кто работал над фильмом, делали это для своих детей», – заключил собеседник НСН.
***
Насыщенных вам выходных!
