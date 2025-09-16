Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп может на следующей неделе встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил журналистам американский госсекретарь Марко Рубио.

Зеленский поставил Трампу условие по урегулированию украинского конфликта

Глава Госдепартамента рассказал об усилиях Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Рубио упомянул о «множественных телефонных разговорах» с президентом России Владимиром Путиным.

«Множественные встречи с Зеленским, в том числе, возможно, на следующей неделе в Нью-Йорке», - указал госсекретарь.

Ранее в Нью-Йорке открылась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой состоится неделя высокого уровня. Общие прения запланированы на 23-27 сентября, а также понедельник, 29 сентября. Трамп выступит с речью на ГА ООН 23 сентября, пишет 360.ru.

