Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп может на следующей неделе встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил журналистам американский госсекретарь Марко Рубио.
Глава Госдепартамента рассказал об усилиях Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Рубио упомянул о «множественных телефонных разговорах» с президентом России Владимиром Путиным.
«Множественные встречи с Зеленским, в том числе, возможно, на следующей неделе в Нью-Йорке», - указал госсекретарь.
Ранее в Нью-Йорке открылась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой состоится неделя высокого уровня. Общие прения запланированы на 23-27 сентября, а также понедельник, 29 сентября. Трамп выступит с речью на ГА ООН 23 сентября, пишет 360.ru.
