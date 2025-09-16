Экономист Колташов объяснил, как Трамп ослабляет доллар криптовалютой
Дональд Трамп очень хотел бы иметь возможность быстро девальвировать доллар в шоковом варианте, однако это ему сделать не дают, поэтому он идет обходными путями, заявил НСН Василий Колташов.
Дональд Трамп уже занимается ослаблением доллара через его цифровые аналоги – стейблкоины, чтобы в процессе можно было радикально обесценить госдолг США. Об этом НСН рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.
США могли бы погасить свой государственный долг за счет криптовалюты, заявил президент Штатов Дональд Трамп в интервью Fox Business. «Кто знает, может быть, мы погасим наши $35 трлн, вручим им небольшой крипчек, да? Вручим им немного биткоина — и сотрем наши $35 трлн. Это другая форма валюты, и в итоге это принесет пользу стране», — отметил он. Колташов рассказал, что Трамп для этих целей уже использует стейблкоины.
«Дело в том, что стейблкоины, которые Трамп сделал возможными, то есть цифровые аналоги доллара, эмитируемые американскими компаниями, уже подрывают позиции доллара. И это соответствует большому плану Трампа по ослаблению американской валюты. Он, конечно, не хочет, чтобы мир отказался от доллара, но он не имеет возможности быстро девальвировать доллар в шоковом варианте, как это сделал в свое время Ричард Нибсон, отвязав его от золота. А Трамп хотел бы так сделать и потом сказал бы, что все черные дни миновали. Естественно, в процессе этой девальвации можно было бы радикально обесценить долг. Он хотел и нулевой ставки от Федеральной резервной системы в 2019 году, чтобы залить американскую экономику деньгами. То есть тоже ослабить доллар, но при этом избегнуть рыночного краха 2020 года. Ничего из этого ему не позволили сделать. И сейчас не позволяют, так что он вынужден искать обходные пути, а они предполагают создание стейблкоинов, которые эмитируют американские коммерческие банки под долларовое обеспечение», - рассказал он.
Чтобы объяснить, как это работает, Колташов привел в пример недавний взлет стоимости золота. Также он уточнил, что Трампу уже удалось ослабить доллар, при этом не манипулируя ценами на нефть.
«Выпустим под миллион долларов обеспечения 10 млн своих каких-нибудь стейблкоинов и аналогами доллара зальем мировую финансовую систему. Таким образом получим ослабление доллара. В итоге меньше чем за год мы увидели взлет стоимости золота от $2630 до $3670 за тройскую унцию. Пожалуйста, вот Трамп за работой. При этом нефть осталась на низком уровне из-за сложного положения в США, и, прежде всего, из-за экономического самоубийства Европы. Таким образом, Трамп решил задачу, ослабив доллар не в баррелях нефти», - подытожил он.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил НСН, что цены на золото упадут в два-три раза, если мировые державы решат все спорные вопросы в торговле.
