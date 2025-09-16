«Дело в том, что стейблкоины, которые Трамп сделал возможными, то есть цифровые аналоги доллара, эмитируемые американскими компаниями, уже подрывают позиции доллара. И это соответствует большому плану Трампа по ослаблению американской валюты. Он, конечно, не хочет, чтобы мир отказался от доллара, но он не имеет возможности быстро девальвировать доллар в шоковом варианте, как это сделал в свое время Ричард Нибсон, отвязав его от золота. А Трамп хотел бы так сделать и потом сказал бы, что все черные дни миновали. Естественно, в процессе этой девальвации можно было бы радикально обесценить долг. Он хотел и нулевой ставки от Федеральной резервной системы в 2019 году, чтобы залить американскую экономику деньгами. То есть тоже ослабить доллар, но при этом избегнуть рыночного краха 2020 года. Ничего из этого ему не позволили сделать. И сейчас не позволяют, так что он вынужден искать обходные пути, а они предполагают создание стейблкоинов, которые эмитируют американские коммерческие банки под долларовое обеспечение», - рассказал он.

Чтобы объяснить, как это работает, Колташов привел в пример недавний взлет стоимости золота. Также он уточнил, что Трампу уже удалось ослабить доллар, при этом не манипулируя ценами на нефть.

«Выпустим под миллион долларов обеспечения 10 млн своих каких-нибудь стейблкоинов и аналогами доллара зальем мировую финансовую систему. Таким образом получим ослабление доллара. В итоге меньше чем за год мы увидели взлет стоимости золота от $2630 до $3670 за тройскую унцию. Пожалуйста, вот Трамп за работой. При этом нефть осталась на низком уровне из-за сложного положения в США, и, прежде всего, из-за экономического самоубийства Европы. Таким образом, Трамп решил задачу, ослабив доллар не в баррелях нефти», - подытожил он.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил НСН, что цены на золото упадут в два-три раза, если мировые державы решат все спорные вопросы в торговле.