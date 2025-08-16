Трамп призвал Европу «немного поучаствовать» в достижении мира на Украине

Политик высказал мнение, что сделка по украинскому кризису может быть заключена. При этом европейским странам «придется немного поучаствовать» в достижении договоренностей.

Ранее Трамп провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. После саммита американский политик заявил, что теперь договоренность по урегулированию украинского конфликта зависит от украинского лидера Владимира Зеленского.

