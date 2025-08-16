Трамп призвал Европу «немного поучаствовать» в достижении мира на Украине

Европе следует принять участие в работе над договоренностями по урегулированию на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с каналом Fox News.

Трамп захотел прекращения огня на Украине уже на этой неделе

Политик высказал мнение, что сделка по украинскому кризису может быть заключена. При этом европейским странам «придется немного поучаствовать» в достижении договоренностей.

Ранее Трамп провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. После саммита американский политик заявил, что теперь договоренность по урегулированию украинского конфликта зависит от украинского лидера Владимира Зеленского.

