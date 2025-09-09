Власти Израиля назвали оправданным удар по руководствуо ХАМАС

В документе говорится, что поручение подготовиться к ликвидации руководства ХАМАС было дано после терактов в Иерусалиме и Газе, произошедших 8 сентября.

«Нетаньяху и Кац указали, что именно это руководство ХАМАС стояло за организацией и проведением бойни 7 октября 2023 года и вчерашний теракт в Иерусалиме», - указано в заявлении.

Также отмечается, что операция «была проведена предельно точно и эффективно».

Ранее экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил, что война в секторе Газа будет остановлена, если ХАМАС вернёт всех заложников, сообщает «Свободная пресса».