Власти Израиля назвали оправданным удар по руководствуо ХАМАС
Решение об устранении высшего руководства радикального палестинского движения ХАМАС является оправданным. Об этом говорится в совместном заявилении израильских премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Исраэля Каца.
В документе говорится, что поручение подготовиться к ликвидации руководства ХАМАС было дано после терактов в Иерусалиме и Газе, произошедших 8 сентября.
«Нетаньяху и Кац указали, что именно это руководство ХАМАС стояло за организацией и проведением бойни 7 октября 2023 года и вчерашний теракт в Иерусалиме», - указано в заявлении.
Также отмечается, что операция «была проведена предельно точно и эффективно».
Ранее экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил, что война в секторе Газа будет остановлена, если ХАМАС вернёт всех заложников, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сережа и рожа: Гордон и Кудрявцева попросились к Шнуру спеть дуэтом
- США объявили вознаграждение за украинского хакера
- Три украинских дрона уничтожили над Черным морем
- Не белый и пушистый: Почему удар Израиля по Катару останется без ответа
- Директор Юрия Антонова опроверг отмену его юбилейного концерта
- Власти Израиля назвали оправданным удар по руководствуо ХАМАС
- В Госдуме предложили запретить мигрантам превышающие зарплату переводы за рубеж
- «Нечем платить»: Почему «милитаризованные» Франция и Германия закрывают заводы
- «Воровайки» поблагодарили Бородина за идею запретить группу в России
- «Даже за триллион»: Фигуристка Медведева отказалась возвращаться в спорт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru