Власти Израиля назвали оправданным удар по руководствуо ХАМАС

Решение об устранении высшего руководства радикального палестинского движения ХАМАС является оправданным. Об этом говорится в совместном заявилении израильских премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Исраэля Каца.

ЦАХАЛ нанесла удары по лидерам ХАМАС в Катаре

В документе говорится, что поручение подготовиться к ликвидации руководства ХАМАС было дано после терактов в Иерусалиме и Газе, произошедших 8 сентября.

«Нетаньяху и Кац указали, что именно это руководство ХАМАС стояло за организацией и проведением бойни 7 октября 2023 года и вчерашний теракт в Иерусалиме», - указано в заявлении.

Также отмечается, что операция «была проведена предельно точно и эффективно».

Ранее экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил, что война в секторе Газа будет остановлена, если ХАМАС вернёт всех заложников, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Сектор ГазаНетаньяхуХамасИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры