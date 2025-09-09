При ударе по Дохе погиб сын лидера ХАМАС

В Катаре в результате израильских авиаударов по Дохе был убит сын одного из лидеров ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайи — Хаммам. Вместе с ним погиб его офис-менеджер Джихад Лавад, сообщил телеканалу Al Jazeera член политбюро группировки Сухейль аль-Хинди.

По его словам, высшее руководство ХАМАС атаку пережило. Телеканал Al Arabiya ранее со ссылкой на источник утверждал о гибели нескольких высокопоставленных представителей движения, включая самого Халиля аль-Хайю и главу политбюро Халеда Машаля.

Власти Израиля назвали оправданным удар по руководствуо ХАМАС

Израиль регулярно наносит удары по объектам и представителям группировки, считая их ответственными за атаки на территорию страны.

За пределами Палестины, в том числе в Катаре, находятся политические представители ХАМАС, в числе которых действующий глава политбюро Халед Машаль, передает «Радиоточка НСН».

