При ударе по Дохе погиб сын лидера ХАМАС

В Катаре в результате израильских авиаударов по Дохе был убит сын одного из лидеров ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайи — Хаммам. Вместе с ним погиб его офис-менеджер Джихад Лавад, сообщил телеканалу Al Jazeera член политбюро группировки Сухейль аль-Хинди.

По его словам, высшее руководство ХАМАС атаку пережило. Телеканал Al Arabiya ранее со ссылкой на источник утверждал о гибели нескольких высокопоставленных представителей движения, включая самого Халиля аль-Хайю и главу политбюро Халеда Машаля.