«Тотальное подчинение НАТО»: Кому выгодно масштабное обострение в Косово
Вучич созвал встречу с представителями США, Британии, ФРГ, Франции и Италии, а также с послами РФ и Китая. В Москве уверены, что на Вучича своеобразными методами давит Запад.
Президент Сербии Александр Вучич 30 мая проведет встречу с представителями «Квинты» (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии), а также с послами России и Китая из-за самого масштабного за последнее время обострения на севере края Косово и Метохия.
Ситуация в Косово резко обострилась вечером 29 мая. Силы контингента НАТО KFOR атаковали митингующих сербов. Пострадали 41 военнослужащий Североатлантического альянса и более 50 сербов.
До этого тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров, избранных без их участия.
Вечером Вучич выступил с экстренным обращением к гражданам. Он сообщил, что планирует попросить страны «Квинты» «вразумить свое чадо», подчеркнув, что Сербия хочет мира.
«Сегодня вечером я планирую посетить несколько расположений наших солдат. Мы не допустим погромов сербов», - заверил он.
По его словам, власти Косово организовали столкновения на севере края, чтобы столкнуть лбами Сербию и НАТО.
«Все это организовано Альбином Курти (премьер Косово, прим. НСН), с его большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО, а он единственный виновный в происходящем, умывает руки как Пилат и говорит, что это с ним никак не связано», - заявил он накануне.
Он также сообщил, что спецназ самопровозглашенной республики Косово открыл огонь по собравшимся на митинг сербам. По его словам, Сербия сделает все возможное, чтобы сохранить мир в Косово. Белград не допустит убийства своих людей, подчеркнул президент.
Еще накануне Вучич принял решение привести армию в состояние максимальной боеготовности.
Мировое сообщество с тревогой восприняло происходящее в регионе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал самопровозглашенную республику Косово снизить уровень эскалации и предложил Белграду и Приштине вернуться за стол переговоров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обострение конфликта между Сербией и Косово говорит о том, что в центре Европы зреет «большой взрыв».
«Ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение», - сообщил Лавров.
Лавров считает, что необходимо «геополитическое решение», которое обеспечивало бы «равную неделимую безопасность для всех государств» и лишило бы право НАТО доминировать в регионе.
Третья ракетка мира серб Новак Джокович после победы в первом круге «Ролан Гаррос» оставил послание на экране видеокамеры с призывом остановить насилие в Косово.
«Косово — сердце Сербии. Остановите насилие», — написал он.
Еще в начале мая научный сотрудник Института европейских исследований, сербский политолог Стеван Гайич заявил в беседе с НСН, что президент Сербии Александр Вучич может переформатировать правительство и убрать из него западных лоббистов.
«Смена правительства может произойти на фоне смены политического курса Сербии. Белград точно не собирается вводить санкции против России, но нас 15 месяцев принуждают к этому. Также Запад требует от нас полную капитуляция в Косово, но этого тоже не произойдет. Если правительство переформатируется, то из него уберут прозападных министров. К примеру, министра горного дела и энергетики Дубравка Джедович. Она абсолютный лоббист австралийского концерна Rio Tinto, который продвигала еще Меркель, посол США в Сербии Хилл. Есть и другие агенты западного влияния. Потому что внутри партии Вучич полный деспот, но все равно разные страны имеют игроков внутри его системы, а он всегда балансировал на этих интересах», - сказал Гайич.
Позже в столице Сербии прошел крупнейший митинг в поддержку Вучича. Он, в свою очередь, заявлял, что не допустит насильственной смены власти, как на Украине в 2014 году. Александр Вучич подал в отставку с поста главы правящей партии страны и рекомендовал на этот пост министра обороны Сербии Милоша Вучевича.
На этом фоне депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что Европейский союз стремится навязать Сербии свою международную политику. По его словам, ЕС пытаясь закончить дружбу Белграда с Москвой. С этой целью Евросоюз давит на Сербию.
Мариани также напомнил о бесконечном списке требований к Сербии по вопросам евроинтеграции, хотя «Брюссель постоянно поддерживает просьбы Косово».
Власти Сербии вынуждены будут принять план Запада по признанию Косова и ввести санкции против России, в противном случае, страна окажется в политической и экономической изоляции, заявила научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в разговоре с НСН.
«Скорее всего, уход в отставку Вучича ожидался при принятии непопулярного плана договоренностей с Косово, то есть, санкции не вынудят его уйти в отставку. Сербское общество настроено пророссийски, но к санкциям готово. При этом мы понимаем, что Брюссель и Вашингтон заинтересованы в условиях спецоперации в скорейшей нормализации на Балканах, а это касается статуса Косово. От Сербии в ближайшие месяцы будут требовать принять тот план, который просочился в общественное пространство в начале осени и касается принятия членства Косово в международных организациях при формальном сербском молчании о непризнании Косово», - говорила она.
Ранее Европейский союз пообещал Сербии и непризнанному Косову инвестиции за своевременное выполнение всех положений соглашения о пути к нормализации отношений. Отмечалось, что стороны получат инвестиции, когда ЕС решит, что все положения соглашения имплементированы в полном объеме, сообщает «Радиоточка НСН».
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