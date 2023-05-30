«Тотальное подчинение НАТО»: Кому выгодно масштабное обострение в Косово

Президент Сербии Александр Вучич 30 мая проведет встречу с представителями «Квинты» (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии), а также с послами России и Китая из-за самого масштабного за последнее время обострения на севере края Косово и Метохия.

Ситуация в Косово резко обострилась вечером 29 мая. Силы контингента НАТО KFOR атаковали митингующих сербов. Пострадали 41 военнослужащий Североатлантического альянса и более 50 сербов.

До этого тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров, избранных без их участия.

Вечером Вучич выступил с экстренным обращением к гражданам. Он сообщил, что планирует попросить страны «Квинты» «вразумить свое чадо», подчеркнув, что Сербия хочет мира.