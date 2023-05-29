Косовский спецназ открыл огонь по толпе сербов

Минтруда: МРОТ в России превысит прожиточный минимум на 30% Работодателей предложено штрафовать за трудоустройство уклонистов Власти Польши запретят движение через границу российских и белорусских грузовиков Сборы российских фильмов уже превышают годовые показатели за последние восемь лет Власти индонезийского Бали будут бороться с использованием криптовалюты при оплате услуг