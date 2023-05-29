Косовский спецназ открыл огонь по толпе сербов

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что спецназ самопровозглашенной республики Косово открыл огонь по собравшимся на митинг сербам, пишет ТАСС.

Спецсилы НАТО из KFOR атаковали сербов в Косове. Видео

Огонь велся из автомата Калашникова. Ранен как минимум один человек, уточнил Вучич.

По его словам, Сербия сделает все возможное, чтобы сохранить мир в Косово. Белград не допустит убийства своих людей, подчеркнул президент.

Ситуация в Косово резко обострилась вечером 29 мая. Силы контингента НАТО KFOR атаковали митингующих сербов. Пострадал 41 военнослужащий Североатлантического альянса, передает «Радиоточка НСН».

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