Вучич рассказал о готовности семи стран отказаться от признания Косова

По словам президента Сербии Александра Вучича, в его сейфе хранятся семь неопубликованных официальных дипломатических нот об отзыве признания независимости самопровозглашённого Косова, передает ТАСС.

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«В настоящий момент в моём сейфе и в сейфе министра иностранных дел находятся семь документов об отзыве признания. Мы работали и были успешны, число таких документов увеличилось с четырёх до семи», — цитирует его RT.

Вучич пообещал опубликовать документы, если Приштина предпримет новые попытки подать заявки на вступление в международные организации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила предложение США забыть, что непризнанная республика Косово является частью Сербии. До этого спецпредставитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар заявил, что следует забыть нарратив «Косово - это Сербия». По словам американского дипломата, необходимо перейти к линии «Косово и Сербия - это Европа».

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