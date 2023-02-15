«Экономика рухнет!»: В Госдуме назвали последствия введения санкций для Сербии

«Они предлагают Сербии занять антироссийскую позицию и разрушить отношения, которые устоялись между нашими странами. Это приведет к краху и потере одного из основных налогоплательщиков в стране, или нескольких, без которых экономика Сербии рухнет. С другой стороны, конечно, у сербов есть определенные экономические отношения с Европой, и они их не хотели бы рвать, если против них будут вводить определенные санкции. Только поэтому Александру Вучичу (президент Сербии – ред. НСН) приходится лавировать определенным образом. Самое главное для Сербии – это то, что больше 85% сербов поддерживают Россию. Любой политик Сербии, который выступит против России, перестанет быть политиком», - сказал Чепа.

Ранее, 14 февраля, президент США Джо Байден в поздравлении ко Дню государственности Сербии предложил Александру Вучичу вместе «призвать Россию к ответу» за события на Украине. При этом 3 февраля сербский лидер сообщил парламентариям, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения антироссийских санкций, но постараются выстоять как можно дольше, отмечает НСН.

