В центре Белграда начался митинг в поддержку Вучича
В столице Сербии начался крупнейший митинг в поддержку президента Александра Вучича, сообщает РИА Новости.
Проправительственные СМИ заявили, что на митинг под названием «Сербия надежды» прибыли люди со всей страны. Мероприятие проходит на площади перед парламентом республики.
На фоне массовых протестов сербский лидер заявил, что не допустит насильственной смены власти, как на Украине в 2014 году.
Вучич 26 мая привел армию в максимальную готовность из-за ситуации в Косове. Президент заявил, что принял решение из-за насилия против сербов со стороны полиции самопровозглашенной республики, передает «Радиоточка НСН».
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