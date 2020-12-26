Тотальная война. Плану Зеленского против России предрекли провал
Аналитики в эфире НСН объяснили беспочвенность заявлений Зеленского о всеобщей мобилизации украинцев для войны с Россией.
Критикой ответил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос на слова президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации украинцев, мужчин и женщин, при войне с Россией.
«Мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет», — отметил заместитель секретаря СНБО.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН также рассказал, что никто из граждан Украины войны с Россией не хочет.
«Это пустая риторика, и вероятность войны очень маленькая. Я думаю, что большая часть жителей Украины вообще не воспринимает даже саму идею войны с Россией. Даже по официальным опросам на Украине ее жители плохо относятся к российским властям, но не к самим гражданам России. В этой ситуации я не представляю, как Зеленский сможет мобилизовать жителей Украины на войну с Россией», - сказал Охрименко.
С ним согласился директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, который считает, что Зеленский просто дал «бредовый ответ на бредовый и провокационный вопрос» журналиста. Эксперт уверен, что для российско-украинской войны необходимы «невероятного масштаба обстоятельства».
Только бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в беседе с URA.RU расценил заявления президента Украины Владимира Зеленского как признак подготовки Киевом военной операции в Донбассе. Он считает, что война между Украиной и Россией может начаться и завтра, и через год. Причем развиваться она будет по более невыгодному сценарию, сообщала НСН.
Поэтому экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил о необходимости формирования «правительства в изгнании» на Донбассе, чтобы предотвратить войну Украины и России.
«Мы должны решить этот вопрос на территории Украины, это правительство должно быть сформировано в Донбассе. Хотите решить вопрос мира – надо брать Киев, освобождать Украину, тогда вопрос решится автоматически. А пока будем обороняться – это путь к поражению. Мы на телевидении российском постоянно обсуждаем, что сказал Кравчук, а мы должны инициативу проявлять, предложить эту Минскую группу в Луганск перенести», - уверен бывший депутат украинского парламента.
Ранее украинский лидер заявил, что Россия может со стороны Крыма начать наступление на Украину, и в случае военных действий Киев начнёт мобилизацию и мужчин, и женщин.
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