Тотальная война. Плану Зеленского против России предрекли провал

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН также рассказал, что никто из граждан Украины войны с Россией не хочет.

«Это пустая риторика, и вероятность войны очень маленькая. Я думаю, что большая часть жителей Украины вообще не воспринимает даже саму идею войны с Россией. Даже по официальным опросам на Украине ее жители плохо относятся к российским властям, но не к самим гражданам России. В этой ситуации я не представляю, как Зеленский сможет мобилизовать жителей Украины на войну с Россией», - сказал Охрименко.

С ним согласился директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, который считает, что Зеленский просто дал «бредовый ответ на бредовый и провокационный вопрос» журналиста. Эксперт уверен, что для российско-украинской войны необходимы «невероятного масштаба обстоятельства».

Только бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в беседе с URA.RU расценил заявления президента Украины Владимира Зеленского как признак подготовки Киевом военной операции в Донбассе. Он считает, что война между Украиной и Россией может начаться и завтра, и через год. Причем развиваться она будет по более невыгодному сценарию, сообщала НСН.