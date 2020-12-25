«Что он хочет услышать?» Зеленского заподозрили в желании переубедить Путина

«Путин, скорее всего, будет поддерживать контакты с президентом Украины, но это нисколько не влияет на оценку правления Зеленского. Соблюдается международный этикет, вдобавок Путин действительно озабочен происходящим на Украине и ситуацией на Донбассе. Я не думаю, что он будет избегать каких-либо звонков. При этом не очень понятно, что хочет услышать сам Зеленский. Такое ощущение, что он хочет убедить Путина изменить позицию по принципиальным вопросам. Если он на это надеется, то напрасно», - отметил парламентарий.



Он также дал оценку «нормандскому» формату, который, как считают некоторые украинские политологи, зашёл в тупик.

«Некоторые считают, что эти переговоры неэффективны, потому что нет прогресса. Но он достигается выполнением Минских соглашений, которые Украина выполнять не намерена. Конечно, такой формат является проблемой для России. Два других участника - Германия и Франция - выступают в качестве суда присяжных. Украина и Россия пытаются доказать свою позицию перед этими странами. Россия настаивает на соблюдении договоренностей, Украина рассчитывает на конфронтацию России с Западом», - объяснил Затулин.