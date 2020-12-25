«Что он хочет услышать?» Зеленского заподозрили в желании переубедить Путина
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в эфире НСН оценил желание Зеленского вести переговоры с Путиным напрямую.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично позвонит российскому лидеру Владимиру Путину, если переговоры в «нормандском» формате будут откладываться. При этом он выразил желание обсудить с Путиным вопрос Крыма и возвращения «заложников» из России.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН рассказал, имеет ли смысл Зеленскому вести переговоры с Путиным напрямую.
«Путин, скорее всего, будет поддерживать контакты с президентом Украины, но это нисколько не влияет на оценку правления Зеленского. Соблюдается международный этикет, вдобавок Путин действительно озабочен происходящим на Украине и ситуацией на Донбассе. Я не думаю, что он будет избегать каких-либо звонков. При этом не очень понятно, что хочет услышать сам Зеленский. Такое ощущение, что он хочет убедить Путина изменить позицию по принципиальным вопросам. Если он на это надеется, то напрасно», - отметил парламентарий.
Он также дал оценку «нормандскому» формату, который, как считают некоторые украинские политологи, зашёл в тупик.
«Некоторые считают, что эти переговоры неэффективны, потому что нет прогресса. Но он достигается выполнением Минских соглашений, которые Украина выполнять не намерена. Конечно, такой формат является проблемой для России. Два других участника - Германия и Франция - выступают в качестве суда присяжных. Украина и Россия пытаются доказать свою позицию перед этими странами. Россия настаивает на соблюдении договоренностей, Украина рассчитывает на конфронтацию России с Западом», - объяснил Затулин.
Собеседник НСН раскрыл причину желания Украины продолжать переговоры в «нормандском» формате.
«Украина уверена, что в рамках "нормандского" формата Запад будет поддерживать её при любых действиях. Из-за этого Киев иногда ставит Германию и Францию в неловкое положение. В результате Украина упорно отказывается вести конструктивный диалог», - заключил депутат.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе во многом зависит от Киева По его словам, главе государства нужно опираться на мнение большинства, а Зеленский стал «оглядываться на националистические силы».
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