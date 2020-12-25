Зеленский заявил о невозможности выйти из Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может выйти из Минских соглашений по Донбассу.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Минские СоглашенияВладимир Зеленский
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