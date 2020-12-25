Зеленский заявил о невозможности выйти из Минских соглашений
25 декабря 202010:07
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может выйти из Минских соглашений по Донбассу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru