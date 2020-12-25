«Кого Зеленский мобилизует?» На Украине удивились перспективе войны с Россией

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН назвал бредом рассуждения президента Владимира Зеленского о полномасштабной войне с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ выразил надежду, что сценарий полномасштабной войны с Россией невозможен.

«Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», - отметил он.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, что никто из граждан Украины войны с Россией не хочет.

Зеленский раскрыл детали возможной войны с Россией

«Это пустая риторика, и вероятность войны очень маленькая. Я думаю, что большая часть жителей Украины вообще не воспринимает даже саму идею войны с Россией. Даже по официальным опросам на Украине ее жители плохо относятся к российским властям, но не к самим гражданам России. В этой ситуации я не представляю, как Зеленский сможет мобилизовать жителей Украины на войну с Россией», - сказал Охрименко.

Политолог предположил, что Зеленский решил взять риторику Порошенко и пропиариться. «Я не знаю, зачем он это сделал, но для жителей Украины эта идея абсурдная по своей сути», - подчеркнул он.

Он напомнил, что в 2014-2015 году на Украине действительно были различные добровольцы, которые ехали в Донбасс.

«Но сейчас мода на войну на Украине прошла. Осталась мода на войну в украинской политике. Я не знаю, зачем Зеленский это сказал, ведь сейчас стрельба прекратилась. Да, есть масса вопросов и нюансов, но там нужно просто решать проблему развода войск, а все эти заявления – они, по-моему, просто бред», - заключил политолог.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН ранее рассказал, что нужно делать России для того, чтобы прекратить войну на Донбассе.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ВойнаУкраина
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