Тонкий намёк. Зачем ЕС продлил санкции против Белоруссии?
Минский политолог прокомментировал НСН решение Евросоюза о пролонгировании ограничительных мер в отношении Белоруссии.
Евросоюз продлил на год действие оружейного эмбарго в отношении Белоруссии, а также ограничительные меры в отношении четырех граждан этой страны. Как поясняется в заявлении Совета ЕС, решение принято «в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999-2000 годах». Первый блок визовых санкций в отношении Белоруссии и президента Александра Лукашенко ЕС ввел в связи с нарушениями прав человека еще в 2002 году. С тех пор пакет ограничений неоднократно пересматривался, а их действие трижды замораживалось. Четыре года назад Евросоюз частично снял санкции с республики.
Минский политолог Алексей Дзермант отметил в эфире НСН, что решение ЕС, это - в первую очередь, своеобразный политический посыл Минску.
«Продление санкций можно рассматривать как намёк на будущую президентскую выборную кампанию, чтобы она соответствовала демократическим стандартам. Белорусская экономика адаптировалась к европейским санкциям. Нельзя сказать, что их продление, это серьёзный удар.
Продление санкций можно рассматривать как намёк на будущую президентскую выборную кампанию
Тем не менее, в связи с некоторым потеплением отношений с Западом, Минск рассчитывал на постепенную отмену ограничительных мер. Однако Евросоюз не очень спешит это делать. Не думаю, что эти санкции нанесут какой-то серьёзный ущерб экономики республики.
Конечно, основной товарооборот с ЕС зависит от переработки нефти. Несмотря на заминку в поставках российского сырья, сейчас иду переговоры с Москвой и другими поставщиками», - отметил собеседник НСН.
Министерство иностранных дел Белоруссии выразило разочарование продлением санкций Евросоюзом. В МИДе назвали такое решение «безосновательными пережитками прошлого», а также «проявлением политической инерции в подходах Евросоюза к выстраиванию диалога».
Минск подчёркивает, что за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигнуто значительно больше, чем за предыдущее десятилетие санкций.
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