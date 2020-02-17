Тонкий намёк. Зачем ЕС продлил санкции против Белоруссии?

Евросоюз продлил на год действие оружейного эмбарго в отношении Белоруссии, а также ограничительные меры в отношении четырех граждан этой страны. Как поясняется в заявлении Совета ЕС, решение принято «в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999-2000 годах». Первый блок визовых санкций в отношении Белоруссии и президента Александра Лукашенко ЕС ввел в связи с нарушениями прав человека еще в 2002 году. С тех пор пакет ограничений неоднократно пересматривался, а их действие трижды замораживалось. Четыре года назад Евросоюз частично снял санкции с республики.

Минский политолог Алексей Дзермант отметил в эфире НСН, что решение ЕС, это - в первую очередь, своеобразный политический посыл Минску.

«Продление санкций можно рассматривать как намёк на будущую президентскую выборную кампанию, чтобы она соответствовала демократическим стандартам. Белорусская экономика адаптировалась к европейским санкциям. Нельзя сказать, что их продление, это серьёзный удар.