«Нормальная переговорная позиция». Политолог о возмущении Лукашенко
Минский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН не увидел катастрофы в дискуссии России и Белоруссии по поводу Союзного государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители. Глава государства выразил уверенность в том, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути. При этом Лукашенко отметил, что он был инициатором этой интеграции и остается ее сторонником, но она должна проходить на равноправных началах. «Поглощение Беларуси Россией - это не интеграция. Это - инкорпорация. Я на это никогда не пойду», - заявил он.
Минский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН назвал несовпадение позиций между Белоруссией и Россией нормальным переговорным процессом. По его предположению, президенты стран давно все между собой решили.
«Я думаю, что все вопросы между собой президенты закрыли в Сочи, так что, возможно, Лукашенко озвучил какие-то требования российских элит, которые не устраивают белорусскую сторону. Но это ничего кардинально не изменит в наших отношениях. Наверное, они станут более прагматичными, будут переходить на рыночные принципы. Я в этом тоже особой трагичности не вижу. Сейчас такое время, все пытаются играть в прагматизм, отстаивание своих собственных национальных интересов, я не думаю, что это будет иметь какие-то катастрофичные последствия для союза России и Белоруссии. Некоторые формы возможного союзничества, которые кому-то в России, возможно, кажутся логичными, белорусской стороне неприемлемы. Это нормальная переговорная позиция. Ее услышали, я думаю, что стороны друг друга поняли», - отметил он.
Ранее сегодня сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика может начать отбор российской нефти из транзитного нефтепровода «Дружба» в случае, если Москва не поставил Минску утвержденный объем углеводородов. «Если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах, мы начнем отбор из транзитной трубы», - сказал он. Также Лукашенко заявил, что Минск будет закупать нефть в других странах, чтобы не «стоять на коленях» ежегодно.
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