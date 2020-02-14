«Нормальная переговорная позиция». Политолог о возмущении Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители. Глава государства выразил уверенность в том, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути. При этом Лукашенко отметил, что он был инициатором этой интеграции и остается ее сторонником, но она должна проходить на равноправных началах. «Поглощение Беларуси Россией - это не интеграция. Это - инкорпорация. Я на это никогда не пойду», - заявил он.

Минский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН назвал несовпадение позиций между Белоруссией и Россией нормальным переговорным процессом. По его предположению, президенты стран давно все между собой решили.