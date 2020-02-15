В России Лукашенко предупредили о международном скандале за транзитную нефть
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН раскрыл лукавство Лукашенко насчет обязательств РФ по поставке нефти Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах забирать российскую нефть из транзитной трубы, если Россия не доставит обещанный объем нефти, сообщает информационное агентство БелТА.
Александр Лукашенко отметил, что Россия поставила Белоруссии четверть месячного объема нефти, предусмотренного в межправительственном соглашении. Минск констатировал недопоставку 1,5 млн тонн топлива. По словам белорусского лидера, если ситуация не изменится, страна начнет забор из транзитной трубы.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что белорусский президент Александр Лукашенко выдает желаемое за действительное. В межправительственных соглашениях по нефти Минска и Москвы речь идет не о гарантированных объемах поставки топлива, а о технологических возможностях прокачки. Чтобы получить желаемое количество нефти, белорусам ее надо купить у российских компаний.
«24 млн тонн нефти в год, о которых говорит Лукашенко - ничего этого нет. Есть так называемый «индикативный баланс», который означает, что Россия гарантирует техническую возможность прокачки этих объемов, не саму поставку. Теперь «Белнефтехим» должен пойти к российским нефтяным компаниям и с ними договориться о коммерческих поставках. То есть, купить нефть. Пока договоры не заключены. Более того, Белоруссия никогда не закупала столько – у нее НПЗ перерабатывает 18 млн тонн», - сообщил эксперт.
Игорь Юшков также предупредил о возможных сложностях, если поставки нефти придется начинать спешно: нефтепровод не готовы.
«Даже если бы сейчас заключили контракты, и «Транснефть» подала 2 млн тонн в трубу, Беларусь не смогла бы ее принять. Они на прошедшей неделе выкачали технологическую – так называемую «буферную» - нефть, которая там содержится, чтобы обеспечить работу нефтепровода. Получается, он не может сейчас работать. И они сами это сделали! Поэтому, даже если бы мы захотели поставить нефть в Белоруссию, мы бы не смогли», - отметил собеседник НСН.
Воровством и попыткой выторговать хорошие условия для закупок российского топлива назвал возможную откачку транзитной нефти Минском аналитик энергетического рынка. Он предупредил руководство Белоруссии, что в этом случае ему будут грозить многочисленные судебные иски – нефть, которая проходит по транзитной трубе через Белоруссию, является собственностью многих компаний.
«Конечно, это попытка выторговать хорошие условия для покупки нефти у российских компаний. Если белорусы заберут нефть из транзитных объемов, к ним посыпятся десятки исков от разных компаний, которым она принадлежит. Получается, белорусы будут воровать нефть у десятков нефтяных компаний! Это будет международный скандал», - сделал вывод Юшков.
Ранее политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский объяснил в эфире НСН новый выпад Лукашенко против России в связи с просрочкой ввода в строй Белорусской АЭС (БелАЭС). Эксперт также предположил, что участившиеся со стороны Минска угрозы применения неких санкций против России объясняются еще и провалом «Газпрома», который был вынужден заключить контракт на транзит газа через Украину на условиях Киева.
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