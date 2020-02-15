В России Лукашенко предупредили о международном скандале за транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах забирать российскую нефть из транзитной трубы, если Россия не доставит обещанный объем нефти, сообщает информационное агентство БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что Россия поставила Белоруссии четверть месячного объема нефти, предусмотренного в межправительственном соглашении. Минск констатировал недопоставку 1,5 млн тонн топлива. По словам белорусского лидера, если ситуация не изменится, страна начнет забор из транзитной трубы.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что белорусский президент Александр Лукашенко выдает желаемое за действительное. В межправительственных соглашениях по нефти Минска и Москвы речь идет не о гарантированных объемах поставки топлива, а о технологических возможностях прокачки. Чтобы получить желаемое количество нефти, белорусам ее надо купить у российских компаний.

«24 млн тонн нефти в год, о которых говорит Лукашенко - ничего этого нет. Есть так называемый «индикативный баланс», который означает, что Россия гарантирует техническую возможность прокачки этих объемов, не саму поставку. Теперь «Белнефтехим» должен пойти к российским нефтяным компаниям и с ними договориться о коммерческих поставках. То есть, купить нефть. Пока договоры не заключены. Более того, Белоруссия никогда не закупала столько – у нее НПЗ перерабатывает 18 млн тонн», - сообщил эксперт.