В Белоруссии признали шантаж Кремля президентом Лукашенко ради нефти

В России заявили, что в межправительственных соглашениях по нефти Минска и Москвы речь идет не о гарантированных объемах поставки топлива, а о технологических возможностях прокачки. Таким образом, белорусский президент Александр Лукашенко, который грозит России откачкой технологической нефти из-за недопоставок российского топлива, выдает желаемое за действительное. Чтобы получить необходимое количество нефти, белорусам надо купить ее у российских компаний, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН.

Ранее Александр Лукашенко отметил, что Россия поставила Белоруссии четверть месячного объема нефти, предусмотренного в межправительственном соглашении. Минск констатировал недопоставку 1,5 млн тонн топлива. По словам белорусского лидера, если ситуация не изменится, страна начнет забор из транзитной трубы.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский признал, что Минск, шантажируя Москву отбором технической нефти из трубопровода, еще не приступил к массовым закупкам российского топлива. Политолог назвал причину заявлений Лукашенко.

«Есть только договоры с нефтяными компаниями Гуцириева. Они поставляют нефть на пределе своих возможностей – около 200 тысяч тонн. Цена белорусов не устраивает. Вероятно, есть жесткое требование президента по поводу уровня цены. «Роснефть», «Татнефть» могут предлагать более высокую цену. Переговоры зашли в тупик», - считает Александр Зимовский.