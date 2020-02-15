В Белоруссии признали шантаж Кремля президентом Лукашенко ради нефти
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский признал в эфире НСН, что в Минске не начали массовые закупки российской нефти.
В России заявили, что в межправительственных соглашениях по нефти Минска и Москвы речь идет не о гарантированных объемах поставки топлива, а о технологических возможностях прокачки. Таким образом, белорусский президент Александр Лукашенко, который грозит России откачкой технологической нефти из-за недопоставок российского топлива, выдает желаемое за действительное. Чтобы получить необходимое количество нефти, белорусам надо купить ее у российских компаний, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН.
Ранее Александр Лукашенко отметил, что Россия поставила Белоруссии четверть месячного объема нефти, предусмотренного в межправительственном соглашении. Минск констатировал недопоставку 1,5 млн тонн топлива. По словам белорусского лидера, если ситуация не изменится, страна начнет забор из транзитной трубы.
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский признал, что Минск, шантажируя Москву отбором технической нефти из трубопровода, еще не приступил к массовым закупкам российского топлива. Политолог назвал причину заявлений Лукашенко.
«Есть только договоры с нефтяными компаниями Гуцириева. Они поставляют нефть на пределе своих возможностей – около 200 тысяч тонн. Цена белорусов не устраивает. Вероятно, есть жесткое требование президента по поводу уровня цены. «Роснефть», «Татнефть» могут предлагать более высокую цену. Переговоры зашли в тупик», - считает Александр Зимовский.
Белорусский эксперт объяснил в эфире НСН, что Минск должен купить и оплатить 24 млн тонн нефти в год. Он назвал «игрой в слова» споры об объемах поставок нефти.
«Белоруссия должна купить и оплатить 24 млн тонн нефти в год. Просто за ней столько зарезервировано. Сейчас идет игра словами – что понимать под поставками. Сама Белоруссия добывает 2 млн нефти, которые в полном объеме экспортируются и продаются по мировым ценам. Остается 18 млн тонн, которые перерабатывают НПЗ, производя бензин и солярку. Их Минск продает за рубеж, значительно пополняя бюджет. Для собственных нужд Белоруссии нужен всего один НПЗ», - пояснил политолог.
Он также предположил, что, возможно, придется перевести решение проблемы из юридической плоскости о спорах принадлежности нефти в общей транзитной трубе конкретным компаниям в физическкую – выставить охрану около нефтепровода, чтобы не позволить «черпать нефть ведрами».
Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН рассказал, какое предложение получила Белоруссия от России по новым ценам на нефть и напомнил, откуда появились надежды Минска на покупку российского топлива на льготных условиях.
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