Скандинавский контакт: Что означает разговор Путина со Стуббом и Стере
Андрей Климов заявил НСН, что сам факт разговора Владимира Путина с европейскими политиками — еще не признак готовности к конструктиву: куда важнее, какие реальные шаги последуют.
Депутат Госдумы IX созыва Андрей Климов заявил НСН, что звонок лидеров Финляндии и Норвегии в Кремль стал возможен в том числе из‑за географического фактора: обе страны имеют общую границу с Россией. При этом депутат подчеркнул, что лидеры этих государств не являются функционерами ЕС — они представляют свои страны как члены ООН, с которыми у России есть дипломатические отношения.
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Этот первый разговор европейских лидеров с российским президентом за полтора года, и первый разговор Путина со Стуббом в принципе. Европейцы назвали главной темой созвона предстоящие трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби. Климов призвал рассматривать этот контакт как осторожный сигнал, а не как однозначный прорыв.
«С моей точки зрения, оценки "позитивен — не позитивен" пока не очень правильны, потому что это была инициатива той стороны. Мы открыты к конструктивным переговорам. Если то, с чем они звонили, было конструктивно — это движение в правильном направлении, ведь политико‑дипломатический подход возможен, только когда стороны разговаривают друг с другом. До сих пор они запрещали себе с нами разговаривать и наказывали тех руководителей ЕС, кто с нами общался. На этот раз звонок был одобрен частью политиков европейского Запада. Почему именно скандинавы? Во‑первых, и Финляндия, и Норвегия имеют с нами границу. Во‑вторых, их лидеры не являются функционерами ЕС: не члены Европейской комиссии, не депутаты Европарламента. То есть они представляют граждан своих государств — государств‑членов ООН, с которыми у нас есть дипломатические отношения. Почему бы не поговорить?» — сказал собеседник НСН.
По его словам, снятие антироссийских санкций снизило бы напряженность, однако в такое развитие событий никто не верит.
«Если от этого звонка начнется конструктивное движение с результатом, соответствующим реальности, — это будет уважительное дело. Но во что все преобразуется, я не знаю. При этом оба политика, звонившие в Кремль, известны рядом антироссийских выступлений — поэтому я очень осторожно смотрю на эти сигналы. Сильное заявление, которое реально снизило бы напряженность, — если бы они предложили немедленно отменить все незаконные односторонние антироссийские санкции. Это в их компетенции и означало бы просто возвращение в русло международного права. Но в это никто не верит. Наша страна выступает за мирное решение любых конфликтов — в этом мы не меняли свою точку зрения. Если появляются признаки настроя на конструктив, не будем терять такую возможность», — добавил Климов.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что телефонный разговор Александра Стубба и Йонаса Гара Стере с Владимиром Путиным не был согласован с другими странами Евросоюза.
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