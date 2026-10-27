По его словам, снятие антироссийских санкций снизило бы напряженность, однако в такое развитие событий никто не верит.



«Если от этого звонка начнется конструктивное движение с результатом, соответствующим реальности, — это будет уважительное дело. Но во что все преобразуется, я не знаю. При этом оба политика, звонившие в Кремль, известны рядом антироссийских выступлений — поэтому я очень осторожно смотрю на эти сигналы. Сильное заявление, которое реально снизило бы напряженность, — если бы они предложили немедленно отменить все незаконные односторонние антироссийские санкции. Это в их компетенции и означало бы просто возвращение в русло международного права. Но в это никто не верит. Наша страна выступает за мирное решение любых конфликтов — в этом мы не меняли свою точку зрения. Если появляются признаки настроя на конструктив, не будем терять такую возможность», — добавил Климов.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что телефонный разговор Александра Стубба и Йонаса Гара Стере с Владимиром Путиным не был согласован с другими странами Евросоюза.

