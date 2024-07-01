«Тик-токер и паралич!»: Макрон терпит новое фиаско на выборах во Франции
Правые выиграли первый тур и рвутся в парламент, который может возглавить тик-токер Жордан Барделла, не поддерживающий ярую проукраинскую политику президента Эммануэля Макрона.
Президент Франции Эммануэль Макрон терпит второе за месяц политическое фиаско в своей стране. По итогам первого тура досрочных парламентских выборов президентский блок «Вместе за республику» занял лишь третье место, а победителем стало правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Если правые получат в парламенте абсолютное большинство, новым премьером Франции может стать 28-летний тик-токер Жордан Барделла, который скептически относится к поддержке Украины. На этом фоне в Париже уже начались «радостные» беспорядки.
ПРАВЫЕ В ПАРЛАМЕТНЕ: СОЖИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПАРАЛИЧ?
В начале июня состоялись выборы Европаламент, по итогам которых правящая партия «Ренессанс» сокрушительно проиграла «Национальному объединению» (15% и 32% голосов соответственно). После этого Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначил новые выборы в нижнюю палату парламента на 30 июня и 7 июля.
Итоги первого тура обернулись для Макрона очередной печалью. Партия Ле Пен победила с 34,2% голосов, второе место заняла коалиция левых партий «Новый народный фронт» (29,1%), а блок «Вместе за республику» - только третье (21,5%).
При этом явка на выборах составила около 70%, чего не было со времен Франсуа Миттерана. Макрон объяснил это желанием французов «прояснить политическую ситуацию в стране», а Ле Пен – намерением людей перевернуть страницу после семи лет «презрительной и разъедающей власти» Макрона. Ну а британская Guardian предрекает в этой связи во Франции «политический паралич».
«Наиболее вероятным результатом выборов станет поляризованный парламент, в котором консенсус между немногочисленными союзниками Макрона и крупными блоками крайне правых и левых будет практически невозможным», - пояснило издание.
Со своей стороны, ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров называл НСН другую формулировку. По его мнению, Францию ждет «политическое сожительство».
«Задача Макрона выиграть выборы у «Национального объединения», мягко говоря, нереалистична. Для этого нужно большинство мест в Национальном собрании, это 287 кресел, то есть представительство следует увеличить минимум на 200 человек. Наиболее реалистичный сценарий выборов во Франции – политическое сожительство. По итогам выборов может быть сформировано правительство, которое возглавит не представитель партии Макрона, а, допустим, республиканец. Правительство будет проводить свою политику, а глава государства – свою», - пояснил Федоров.
В ОЖИДАНИИ ТИК-ТОКЕРА: ЗУМЕРЫ И УКРАИНА
Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен призвала сторонников правых не расслабляться, поскольку им нужна не просто победа, а абсолютное большинство в парламенте, то есть не менее 289 мест. В этом случае новым премьером Франуции может стать лидер этой партии, 28-летний Жордан Барделла.
«Нам нужно абсолютное большинство, чтобы Макрон назначил Барделлу премьер-министром через восемь дней», — указала Ле Пен.
Бардела вырос в криминальном районе Парижа Сен-Сен-Дени, учился в Сорбонне, а сейчас помимо политических успехов является еще и звездой Tik-Tok, где у него более миллиона подписчиков.
Жордан показывает в соцсети свои похождения по барам в компании улыбающихся девушек, отрабатывает музыкальные тренды и делится видосиками из «жизни с боссом», как он называет 55-летюю блондинку Ле Пен. При этом, по данным опросам, в числе поклонников Барделла не только «зумеры», но и более трети французов старше 50 лет.
Разногласия потенциального премьера с президентом могут коснуться политики Франции в отношении Украины.
«Отправка французских солдат на Украину стала бы нарушением красной линии. Это недопустимо», - отмечал Барделла. Кроме того, он выступал против планов передачи Киеву дальнобойных ракет.
Несмотря на то, что военную политику Франции определяет президент, бюджет утверждает парламент, который сможет заблокировать дополнительное финансирование Украины. На этом фоне западные СМИ уже забили тревогу.
«В Брюсселе уже укоренились опасения, что французский парламент, в котором будут доминировать правые и левые популисты, может саботировать оборонные планы ЕС и его поддержку Украины», — отмечает в этой связи издание Politico.
Тем временем, во Франции уже отмечают итоги первого тура выборов. Накануне вечером на площади Республики в Париже радикалы начали бить витрины, а также жечь фаеры и контейнеры с мусором.
При этом, по мнению ряда аналитиков, решение Макрона о досрочных выборах является не «политическим самоубийством», а желанием дать правым получить власть, провалить эту миссию и поднять таким образом авторитет Макрона перед президентскими выборами 2027 года. Второй тур выборов в Национальное собрание Франции состоится 7 июля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В России разработают 20 новых ГОСТов для алкоголя
- СМИ: Минюст США предъявит обвинения Boeing в преступном мошенничестве
- Илон Маск анонсировал выход ИИ Grok 2
- СМИ: Команда программистов подала в суд на рэпера Уэста за издевательства
- Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым за шесть месяцев на 15%
- Причиной разъединения вагонов «Иволги» на МЦД-3 стал производственный дефект
- Восемь человек пострадали в лобовом столкновении авто в Кемерове
- В Туве введен режим ЧС из-за угрозы пожаров
- Спрос на черную икру в России вырос почти на 10%
- Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru