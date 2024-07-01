«Тик-токер и паралич!»: Макрон терпит новое фиаско на выборах во Франции

ПРАВЫЕ В ПАРЛАМЕТНЕ: СОЖИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПАРАЛИЧ?

В начале июня состоялись выборы Европаламент, по итогам которых правящая партия «Ренессанс» сокрушительно проиграла «Национальному объединению» (15% и 32% голосов соответственно). После этого Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначил новые выборы в нижнюю палату парламента на 30 июня и 7 июля.

Итоги первого тура обернулись для Макрона очередной печалью. Партия Ле Пен победила с 34,2% голосов, второе место заняла коалиция левых партий «Новый народный фронт» (29,1%), а блок «Вместе за республику» - только третье (21,5%).

При этом явка на выборах составила около 70%, чего не было со времен Франсуа Миттерана. Макрон объяснил это желанием французов «прояснить политическую ситуацию в стране», а Ле Пен – намерением людей перевернуть страницу после семи лет «презрительной и разъедающей власти» Макрона. Ну а британская Guardian предрекает в этой связи во Франции «политический паралич».

«Наиболее вероятным результатом выборов станет поляризованный парламент, в котором консенсус между немногочисленными союзниками Макрона и крупными блоками крайне правых и левых будет практически невозможным», - пояснило издание.

Со своей стороны, ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров называл НСН другую формулировку. По его мнению, Францию ждет «политическое сожительство».

«Задача Макрона выиграть выборы у «Национального объединения», мягко говоря, нереалистична. Для этого нужно большинство мест в Национальном собрании, это 287 кресел, то есть представительство следует увеличить минимум на 200 человек. Наиболее реалистичный сценарий выборов во Франции – политическое сожительство. По итогам выборов может быть сформировано правительство, которое возглавит не представитель партии Макрона, а, допустим, республиканец. Правительство будет проводить свою политику, а глава государства – свою», - пояснил Федоров.