«Мы не ультраправые»: Политик Зингер о победе его партии над Шольцем

В Германии по примеру Франции должны быть назначены новые выборы в Бундестаг, заявил в интервью НСН председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер.

В ходе выборов в Европарламент Социал-демократическая партия канцлера ФРГ Олафа Шольца показала худший результат за всю свою историю (13,9%), уступив Христианско-демократическому союзу (30%) и «Альтернативе для Германии» (15,9%), которую называют ультраправой партией.