«Мы не ультраправые»: Политик Зингер о победе его партии над Шольцем
Мы недостаточно сильны, чтобы изменить отношение к России, посетовал в эфире НСН Ульрих Зингер, назвав ужасной работу Шольца, от которой выигрывают не немцы, а мигранты.
В Германии по примеру Франции должны быть назначены новые выборы в Бундестаг, заявил в интервью НСН председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер.
В ходе выборов в Европарламент Социал-демократическая партия канцлера ФРГ Олафа Шольца показала худший результат за всю свою историю (13,9%), уступив Христианско-демократическому союзу (30%) и «Альтернативе для Германии» (15,9%), которую называют ультраправой партией.
«Я бы не сказал, что мы ультраправая партия, наоборот, просто мы современная партия, которая видит, что нужно людям. Щольц уже несколько лет делает ужасную работу. Макрон сделал правильно, что назначил новые выборы, потому что его результат тоже ужасный. Шольц не способен изменить свою политику, он должен отступить и дать шанс, чтобы мы выбрали новое правление в Бундестаге. Посмотрите на энергетику, насколько дорого у нас отопление, электричество и газ. Также ситуация с миграцией, народ все видит. Где социальный аспект у социал-демократов? Для мигрантов он, может быть, есть, но для наших граждан нет. "Зеленые" тоже сейчас получили очень плохой результат. Мы лучше любой правящей партии», - сказал Зингер.
При этом, по его мнению, успех правых на выборах в Европарламент недостаточен для изменения отношения к России.
«Чтобы изменилось отношение к России в Европе, должно быть больше голосов у нашей партии и политических сил с подобными мыслями в других странах Европы. Мы сильнее, но недостаточно», - заключил собеседник НСН.
По оценке Зингера, 70% жителей Германии считают работу Шольца плохой.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон распустил Национальную ассамблею из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. Партия Макрона «Ренессанс» и ее коалиция набрали 14,6%, при этом «Национальное объединение» Марин Ле Пен - 31,37%.
Немецкий политолог Александр Рар ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для немцев проблемы внутри страны важнее Украины, а победившие правые силы выступают за укрепление национальных интересов своих стран.
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