Жена Макрона попала в неловкую ситуацию при голосовании на выборах

Первая леди Франции Брижит Макрон попала в неловкую ситуацию, сообщает телеканал BFMTV.

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Это произошло при голосовании на выборах в парламент страны. Супруга Макрона перепутала порядок действий, решив поставить подпись в списке избирателей перед тем, как опустить свой бюллетень в урну. Работнику участка пришлось вмешаться.

После этого Макрон, улыбаясь, подошла к урне, опустила бюллетень и вернулась, чтобы поставить подпись.

Ранее во Франции назвали итоги парламентских выборов поражением Макрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: facebook.com
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль Макрон

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