Жена Макрона попала в неловкую ситуацию при голосовании на выборах

Это произошло при голосовании на выборах в парламент страны. Супруга Макрона перепутала порядок действий, решив поставить подпись в списке избирателей перед тем, как опустить свой бюллетень в урну. Работнику участка пришлось вмешаться.

После этого Макрон, улыбаясь, подошла к урне, опустила бюллетень и вернулась, чтобы поставить подпись.

Ранее во Франции назвали итоги парламентских выборов поражением Макрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

