Жена Макрона попала в неловкую ситуацию при голосовании на выборах
1 июля 202406:01
Первая леди Франции Брижит Макрон попала в неловкую ситуацию, сообщает телеканал BFMTV.
Это произошло при голосовании на выборах в парламент страны. Супруга Макрона перепутала порядок действий, решив поставить подпись в списке избирателей перед тем, как опустить свой бюллетень в урну. Работнику участка пришлось вмешаться.
После этого Макрон, улыбаясь, подошла к урне, опустила бюллетень и вернулась, чтобы поставить подпись.
Ранее во Франции назвали итоги парламентских выборов поражением Макрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru