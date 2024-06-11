«Политическое сожительство»: Уступка в Нацсобрании поможет Макрону сохранить пост
Эммануэль Макрон вряд ли сложит президентские полномочия, заявил НСН ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров.
Досрочных выборов президента во Франции скорее всего не будет, однако сторонники Макрона не смогут победить оппонентов на выборах в Национальное собрание, которые намечены на 30 июня и 7 июля. Об этом в интервью НСН рассказал ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров.
Президент Франции Эммануэль Макрон распустил парламент после того, как его партия на выборах в Европарламент набрала вдвое меньше голосов, чем правые из «Национального объединения» Марин Ле Пен. Теперь Макрон, чьи президентские полномочия истекают только через три года, обсуждает с окружением возможность отставки в случае победы правых на досрочных выборах в парламент, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник. Как пояснил Федоров, сторонники действующего президента Франции вряд ли покажут хороший результат на выборах в Национальное собрание.
«В истории Пятой республики не было случаев досрочного сложения президентских полномочий. Но задача Макрона выиграть выборы у «Национального объединения» мягко говоря, нереалистична. Для этого нужно большинство мест в Национальном собрании, это 287 кресел, то есть представительство следует увеличить минимум на 200 человек. Выборы проводятся в два тура по мажоритарной системе, во втором туре у политических партий есть возможность объединяться, чтобы не пропускать других кандидатов. Система заточена на то, чтобы ставить препоны непопулярным политическим силам у власти», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, в текущих реалиях «Национальное объединение», напротив, сможет увеличить свое присутствие в нижней палате парламента.
«В этом случае наиболее реалистичный сценарий – политическое сожительство. По итогам выборов может быть сформировано правительство, которое возглавит не представитель партии Макрона, а, допустим, республиканец. Правительство будет проводить свою политику, а глава государства – свою. Подобное уже случалось во Франции. Макрону в таком случае будет тяжело править, но это поможет ему завершить второй президентский мандат. При этом политика Парижа по отношению к Украине никак не изменится. Президент останется главным лицом внешнеполитического курса. Кроме того, большинство партий и политических лидеров считает, что Россия – агрессор, нарушивший международное право. Возможно, свежие силы умерят свой пыл, не будут следовать ястребиным устремлениям Макрона. Тем не менее пока Франция не собирается прекращать поддержку Украины», - подытожил Федоров.
Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина сообщила «Радиоточке НСН», что выборы в Национальное собрание Франции позволят Макрону попытаться убедить французов в избранной им позиции и курсе. По ее словам, принимая подобные решения, президент Франции демонстрирует, что прислушивается к избирателям.
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