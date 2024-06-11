«Политическое сожительство»: Уступка в Нацсобрании поможет Макрону сохранить пост

Президент Франции Эммануэль Макрон распустил парламент после того, как его партия на выборах в Европарламент набрала вдвое меньше голосов, чем правые из «Национального объединения» Марин Ле Пен. Теперь Макрон, чьи президентские полномочия истекают только через три года, обсуждает с окружением возможность отставки в случае победы правых на досрочных выборах в парламент, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник. Как пояснил Федоров, сторонники действующего президента Франции вряд ли покажут хороший результат на выборах в Национальное собрание.

«В истории Пятой республики не было случаев досрочного сложения президентских полномочий. Но задача Макрона выиграть выборы у «Национального объединения» мягко говоря, нереалистична. Для этого нужно большинство мест в Национальном собрании, это 287 кресел, то есть представительство следует увеличить минимум на 200 человек. Выборы проводятся в два тура по мажоритарной системе, во втором туре у политических партий есть возможность объединяться, чтобы не пропускать других кандидатов. Система заточена на то, чтобы ставить препоны непопулярным политическим силам у власти», - сказал он.