Во Франции назвали итоги парламентских выборов поражением Макрона

Во Франции результаты первого тура выборов в парламент страны говорят о тяжелом поражении президента Эммануэля Макрона, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-секретаря Соцпартии, которая входит в коалицию левых партий, Пьера Жуве.

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«Этот результат – очень тяжелое поражение президента Республики», – заявил он, и отметил риск прихода к власти крайне правых сил.

Ранее стало известно, что партия «Национальное объединение» лидирует на парламентских выборах во Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль Макрон

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