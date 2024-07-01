Во Франции назвали итоги парламентских выборов поражением Макрона
1 июля 202402:32
Во Франции результаты первого тура выборов в парламент страны говорят о тяжелом поражении президента Эммануэля Макрона, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-секретаря Соцпартии, которая входит в коалицию левых партий, Пьера Жуве.
«Этот результат – очень тяжелое поражение президента Республики», – заявил он, и отметил риск прихода к власти крайне правых сил.
Ранее стало известно, что партия «Национальное объединение» лидирует на парламентских выборах во Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Алсу намекнула на причину развода с Абрамовым
- Ожидавшие у Four Seasons Канье Уэста фанаты начали расходиться
- Во Франции назвали итоги парламентских выборов поражением Макрона
- Потушен лесной пожар у курорта в Анталье
- Зеленский заявил, что критерии победы Украины — вступление в НАТО и ЕС
- Испания вышла в 1/4 финала чемпионата Европы, обыграв Грузию
- СМИ: Путин предупредил Запад о последствиях отправки войск НАТО на Украину
- Англия вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу
- Канье Уэст попробовал в Москве пельмени и три вида икры
- В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб ребенок
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru