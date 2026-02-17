Летят дроны, летят делегации: Россия, Украина и США встречаются в Женеве

На трехсторонних переговорах в Женеве 17 февраля США, Россия и Украина, как ожидается, обсудят вопрос территорий, а также энергетическое перемирие, а вот США ждут еще и переговоры с Ираном.

Во вторник, 17 февраля, в Женеве пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США. Они продлятся до среды включительно. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. По данным РИА Новости, в нее входят еще 15–20 человек.

Как пишет РБК со ссылкой на портал FlightRadar24, самолет с российской делегацией вылетел вчера из Внуково в Женеву около 23:00 мск 19 февраля. По данным ТАСС, Италия одобрила пролет российского борта на пути в Женеву. Это следует из данных мониторинговых каналов. Также уточняется, что за безопасность пролета борта российской делегации до места назначения будет отвечать Швейцария.

В свою очередь украинская делегация уже прибыла в швейцарскую Женеву. Об этом сообщил сам президент Украины Владимир Зеленский. Встреча запланирована в отеле «Интерконтиненталь».

СМИ: Европа хотела присоединиться к переговорам в Женеве

СОСТАВЫ ДЕЛЕГАЦИЙ

Украинскую делегацию на переговорах возглавляет руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Также в ее состав вошли глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, секретарь СНБО Рустам Умеров, первый замглавы офиса Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Андрей Гнатов, а также замначальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Вадим Скибицкий.

Со стороны США на встрече будут присутствовать спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

В делегацию от РФ также вошел спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Женеву на переговоры также отправился замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Напомним, что последний раунд переговоров состоялся 4–5 февраля в Абу-Даби. Тогда российская и американская стороны сошлись на том, что переговоры были «конструктивными», а после Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «157 на 157».

Рубио объявил о встрече с Зеленским в Мюнхене

ЧТО ОБСУДЯТ?

Как пишет ТАСС, на предстоящих переговорах стороны попытаются согласовать «рамочные принципы», которые потом «обрастут наполнением», а также энергетическое перемирие.

«Вопрос энергетического перемирия, без сомнения, будет поднят», — приводит ТАСС слова западного источника. До этого такую информацию подтверждал и Умеров.

Помимо прочего, пресс-секретарь президента РФ сообщал, что в рамках нового раунда переговоров обсудят широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос. При этом ранее отмечалось, что РФ США и Украина также могут затронуть вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией, об этом писали РИА Новости.

В преддверии переговоров лидер США Дональд Трамп заявил, что Украине следует побыстрее проявить сговорчивость, пишет РБК.

«Мы на позиции, когда мы хотим, чтобы они сели (за стол переговоров. – Прим. НСН)», - заявил он журналистам на борту Air Force One.

Воздействует на психику? Как защититься от «Дискомбобулятора» Трампа

ЛЕТЯТ ДРОНЫ

На фоне переговоров Россия и Украина обменялись масштабными атаками дронов. Краснодарский край находится под атакой БПЛА с восьми часов вечера. Только к полуночи в регионе сбили 50 БПЛА: 26 над Черным морем и 24 над Кубанью, еще 15 – над Азовским морем и 6 - в Крыму.

Ночью и утром атака продолжилась. Сирена из-за угрозы атаки БПЛА трижды прозвучала в Сочи после полуночи. После 7 утра она включилась и в Туапсе, а до этого срабатывала в Анапе, Геленджике и Новороссийске. Аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара закрыты до сих пор.

Кроме того, были закрыты аэропорты Уфы, Перми, Нижнекамска и Ижевска. После пауз возобновили работу аэропорты Екатеринбурга, Пензы, Ульяновска, Тамбова и Казани.

В Севастополе ПВО и Черноморский флот отразили одну из самых продолжительных атак за последнее время, сбив более 24 БПЛА. Всего за ночь над регионами России сбит 151 БПЛА: согласно сводке Минобороны РФ, 38 из них – над Крымом, 18 – в Краснодарском крае, 50 – над Черным морем, 29 – над Азовским морем, 11 в Калужской области, 4 – в Брянской и один в Курской областях.

Регионы Украины также находятся под атакой. Так, в Одессе зафиксированы прилёты десятков БПЛА, в городе наступил полный блэкаут – 90% населения осталось без света, воды и отопления. Взрывы звучали также в Днепре, Кропивницком и Ахтырке.

ПЕРЕГОВОРЫ С ИРАНОМ

При этом 17 февраля в Женеве одновременно состоятся переговоры и по иранскому вопросу между США и Ираном, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник. Отмечается, что они не будут пересекаться и не помешают друг другу.

Ожидается, что с иранской стороны в переговорах будет участвовать глава МИД страны Аббас Аракчи, а от США встречу проведут все те же Уиткофф и Кушнер. Трамп же примет участие в переговорах по Ирану «опосредовано», о чем он ранее также сообщил журналистам на борту самолета. Помимо прочего, американский лидер выразил надежду, что Тегеран захочет заключить сделку с Вашингтоном, припомнив прошлогодние американские бомбардировки страны.

«Они хотят заключить сделку. Я не думаю, что они хотят столкнуться с последствиями отказа от сделки», - подчеркнул Трамп.

Также он добавил, что иранцы «трудные переговорщики» и пожелал им быть более «разумными».

По данным портала Axios, эта встреча для США и Ирана может стать решающей, так как именно она покажет, насколько стороны готовы к ядерному соглашению или все кончится войной.

ФОТО: ТАСС / Алена Федина
