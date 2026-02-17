ЛЕТЯТ ДРОНЫ

На фоне переговоров Россия и Украина обменялись масштабными атаками дронов. Краснодарский край находится под атакой БПЛА с восьми часов вечера. Только к полуночи в регионе сбили 50 БПЛА: 26 над Черным морем и 24 над Кубанью, еще 15 – над Азовским морем и 6 - в Крыму.

Ночью и утром атака продолжилась. Сирена из-за угрозы атаки БПЛА трижды прозвучала в Сочи после полуночи. После 7 утра она включилась и в Туапсе, а до этого срабатывала в Анапе, Геленджике и Новороссийске. Аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара закрыты до сих пор.

Кроме того, были закрыты аэропорты Уфы, Перми, Нижнекамска и Ижевска. После пауз возобновили работу аэропорты Екатеринбурга, Пензы, Ульяновска, Тамбова и Казани.

В Севастополе ПВО и Черноморский флот отразили одну из самых продолжительных атак за последнее время, сбив более 24 БПЛА. Всего за ночь над регионами России сбит 151 БПЛА: согласно сводке Минобороны РФ, 38 из них – над Крымом, 18 – в Краснодарском крае, 50 – над Черным морем, 29 – над Азовским морем, 11 в Калужской области, 4 – в Брянской и один в Курской областях.

Регионы Украины также находятся под атакой. Так, в Одессе зафиксированы прилёты десятков БПЛА, в городе наступил полный блэкаут – 90% населения осталось без света, воды и отопления. Взрывы звучали также в Днепре, Кропивницком и Ахтырке.

ПЕРЕГОВОРЫ С ИРАНОМ

При этом 17 февраля в Женеве одновременно состоятся переговоры и по иранскому вопросу между США и Ираном, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник. Отмечается, что они не будут пересекаться и не помешают друг другу.

Ожидается, что с иранской стороны в переговорах будет участвовать глава МИД страны Аббас Аракчи, а от США встречу проведут все те же Уиткофф и Кушнер. Трамп же примет участие в переговорах по Ирану «опосредовано», о чем он ранее также сообщил журналистам на борту самолета. Помимо прочего, американский лидер выразил надежду, что Тегеран захочет заключить сделку с Вашингтоном, припомнив прошлогодние американские бомбардировки страны.

«Они хотят заключить сделку. Я не думаю, что они хотят столкнуться с последствиями отказа от сделки», - подчеркнул Трамп.

Также он добавил, что иранцы «трудные переговорщики» и пожелал им быть более «разумными».

По данным портала Axios, эта встреча для США и Ирана может стать решающей, так как именно она покажет, насколько стороны готовы к ядерному соглашению или все кончится войной.

