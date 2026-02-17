СМИ: Европа хотела присоединиться к переговорам в Женеве

«Такие попытки прощупывания действительно были, но Европы за переговорным столом не будет», — заявил источник агентства.

В переговорах примут участие представители России, США и Украины. Российская делегация под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского будет включать около 20 человек.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российской делегации, которая будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве, даны чёткие указания действовать в рамках пониманий саммита президентов РФ и США на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

