Спецборт с делегацией РФ прибыл в Женеву для переговоров по Украине

Спецборт с делегацией России прилетел в Женеву, где пройдут переговоры по урегулированию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Летят дроны, летят делегации: Россия, Украина и США встречаются в Женеве

Представители РФ прибыли в Швейцарию самолетом Ил-96 специального летного отряда «Россия», пишет RT.

Переговоры делегаций России, Украины и США состоятся 17-18 февраля в закрытом формате. Группу из РФ возглавляет помощник президента страны Владимир Мединский, в ее состав вошли более 20 человек. Как сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, российской делегации дали четкие указания действовать в рамках пониманий прошедшего на Аляске саммита президентов РФ и США.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
