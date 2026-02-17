Спецборт с делегацией РФ прибыл в Женеву для переговоров по Украине
Спецборт с делегацией России прилетел в Женеву, где пройдут переговоры по урегулированию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Представители РФ прибыли в Швейцарию самолетом Ил-96 специального летного отряда «Россия», пишет RT.
Переговоры делегаций России, Украины и США состоятся 17-18 февраля в закрытом формате. Группу из РФ возглавляет помощник президента страны Владимир Мединский, в ее состав вошли более 20 человек. Как сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, российской делегации дали четкие указания действовать в рамках пониманий прошедшего на Аляске саммита президентов РФ и США.
