В Севастополе из-за атаки БПЛА пострадал ребенок
Ребенок пострадал в результате атаки БПЛА в Севастополе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Он подчеркнул, что Севастополь подвергся одной из самых продолжительных атак за последнее время. Над городом сбили более 24 дронов.
По словам Развожаева, на Фиолентовском шоссе ударная волна от сбитого беспилотника выбила окна в частном доме.
«Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги. Он доставлен в детскую больницу, его состояние удовлетворительное», - указал губернатор.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией России сбили 151 беспилотник ВСУ, пишет Ura.ru. Так, в Крыму уничтожили 38 БПЛА, над водами Черного моря - 50 дронов.
