Умер обладатель «Оскара» режиссер-документалист Фредерик Уайзман

Режиссер-документалист, обладатель премии «Оскар» Фредерик Уайзман умер на 97-м году жизни. Об этом сообщает Variety со ссылкой на совместное заявление семьи кинематографиста и основанной им дистрибьюторской компании Zipporah Films.

«В течение почти шести десятилетий... Уайзман создавал беспрецедентный объем работ, охватывающий современные социальные институты и обычный человеческий опыт, прежде всего в Соединенных Штатах и Франции», — отмечается в сообщении.

Семья и компания режиссера обратили внимание на сложность, силу повествования и гуманистический взгляд его картин.

Фредерик Уайзман родился в 1930 году в Бостоне. Режиссер снял 45 фильмов Уайзмана, спродюсированных и снятых под брендом Zipporah Films, в их числе «Безумства Титикута», «Средняя школа», «Закон и порядок», «Меню на троих». В 2014 году Уайзман получил премию «Золотой лев» за жизненные достижения на Венецианском кинофестивале, в 2016-м ему вручили «Оскар» за вклад в кинематограф.

Ранее в возрасте 76 лет умер один из режиссеров анимационного фильма «Король Лев» Роджер Аллерс, пишет 360.ru.

