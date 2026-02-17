Посол Тарабрин заявил о дефиците жилья в Нидерландах из-за санкций против РФ
Санкции Евросоюза в отношении России стали причиной роста цен для рядовых граждан Нидерландов и дефицита жилья. Об этом рассказал посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин в беседе с РИА Новости.
Как отметил дипломат, санкционная политика Брюсселя провоцирует ощутимые экономические издержки для королевства.
«В первую очередь это отражается на рядовых голландцах, которые видят рост инфляции и стоимости коммунальных услуг, продуктов питания», - указал Тарабрин.
На фоне отказа от российских энергоносителей и металлов подорожали электроэнергия и стройматериалы, что негативно отражается на рынке жилья Нидерландов. К ноябрю 2025 года в стране зафиксировали дефицит около 400 тысяч домов.
Ранее Нидерланды уведомили посольство России в Гааге о введении ограничений на передвижение российских дипломатов по территории ЕС.
