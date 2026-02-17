Трамп заявил об экологической катастрофе в реке Потомак из-за канализации
Президент США Дональд Трамп заявил об экологической катастрофе в столичном регионе из-за попадания сточных вод в реку Потомак. Об этом глава государства написал в соцсети Truth Social.
Ранее стало известно, что в реку в штате Мэриленд, граничащем с округом Колумбия, попало свыше 900 тысяч тонн сточных вод. Разлив начался почти месяц назад и стал одним из крупнейших в истории Соединенных Штатов. По словам местных властей, ЧП не отразилось на качестве воды.
Как отметил Трамп, в Потомак происходит масштабная экологическая катастрофа. Президент возложил вину за нее на губернатора штата Мэриленд. По его словам, из-за действий властей региона произошел прорыв канализации, пишет RT.
«Очевидно, местные власти не в состоянии адекватно справиться с этой катастрофой», - заявил Трамп.
Американский лидер поручает федеральным ведомствам координацию и реагирование на инцидент. По словам Трампа, он не может допустить превращения «реки в самом сердце Вашингтона» в зону бедствия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол РФ Степанов назвал Канаду бумажным белым медведем
- Над территорией Россией сбили 151 беспилотник ВСУ
- На Кубани два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА
- Трамп заявил об экологической катастрофе в реке Потомак из-за канализации
- СМИ: Россия перебросила Су-57 на границу с Китаем подальше от Украины
- СМИ: Частоты для 5G могут выделить операторам при условии покрытия крупных городов
- Wildberries планирует внедрить биометрию для продажи товаров 18+
- В России установят санитарные нормы для готовой еды
- СМИ: Продаваемые в РФ попперсы сертифицированы как очистители пластика
- МИД Швейцарии: Переговоры по Украине в Женеве пройдут в закрытом режиме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru