Трамп заявил об экологической катастрофе в реке Потомак из-за канализации

Президент США Дональд Трамп заявил об экологической катастрофе в столичном регионе из-за попадания сточных вод в реку Потомак. Об этом глава государства написал в соцсети Truth Social.

Ранее стало известно, что в реку в штате Мэриленд, граничащем с округом Колумбия, попало свыше 900 тысяч тонн сточных вод. Разлив начался почти месяц назад и стал одним из крупнейших в истории Соединенных Штатов. По словам местных властей, ЧП не отразилось на качестве воды.

Как отметил Трамп, в Потомак происходит масштабная экологическая катастрофа. Президент возложил вину за нее на губернатора штата Мэриленд. По его словам, из-за действий властей региона произошел прорыв канализации, пишет RT.

«Очевидно, местные власти не в состоянии адекватно справиться с этой катастрофой», - заявил Трамп.

Американский лидер поручает федеральным ведомствам координацию и реагирование на инцидент. По словам Трампа, он не может допустить превращения «реки в самом сердце Вашингтона» в зону бедствия.

