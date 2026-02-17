Посол РФ Степанов назвал Канаду бумажным белым медведем
Канада не несет для России значимой угрозы, в том числе в Арктике. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов в интервью РИА Новости.
«У канадцев нет внятной, обеспеченной финансами стратегии силового проецирования в мире и в высоких широтах. Свою линию они выстраивают реактивно и спорадически», - отметил дипломат.
По словам Степанова, у Канады нет достаточных человеческих, технических и инфраструктурных ресурсов, страна - «этакий бумажный белый медведь». Посол подчеркнул, что государство несамостоятельно в силовом плане, оно было и остается частью военного механизма США.
Ранее Степанов предупредил, что Канаде придется практически и политически расплачиваться за свою русофобскую политику, пишет 360.ru.
