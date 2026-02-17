Над территорией Россией сбили 151 беспилотник ВСУ
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 151 украинский БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи 17 февраля... уничтожен и перехвачен 151 украинский беспилотный летательный аппарат», - указало ведомство.
В частности, 38 БПЛА сбили в Крыму, 18 - над Краснодарским краем, 11 - над Калужской областью, еще четыре - над Брянской, один - над Курской. Кроме того, 50 дронов уничтожили над водами Черного моря, 29 - над Азовским морем.
Ранее в Краснодарском крае два человека пострадали в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА, пишет 360.ru.
