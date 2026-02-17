На Кубани два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА

Два человека пострадали при атаке беспилотников в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Жители получили ранения из-за падения обломков БПЛА в поселке Ильском. Пострадавших оперативно госпитализировали.

«Всего в результате падения фрагментов БПЛА повреждены четыре частных дома. В двух... произошло возгорание, которое тушат пожарные расчеты», - отметили в оперштабе.

Ранее в поселке Волна Темрюкского района Кубани произошел пожар после атаки украинских дронов, получили повреждения резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
