На Кубани два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА
Два человека пострадали при атаке беспилотников в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Жители получили ранения из-за падения обломков БПЛА в поселке Ильском. Пострадавших оперативно госпитализировали.
«Всего в результате падения фрагментов БПЛА повреждены четыре частных дома. В двух... произошло возгорание, которое тушат пожарные расчеты», - отметили в оперштабе.
Ранее в поселке Волна Темрюкского района Кубани произошел пожар после атаки украинских дронов, получили повреждения резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол РФ Степанов назвал Канаду бумажным белым медведем
- Над территорией Россией сбили 151 беспилотник ВСУ
- На Кубани два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА
- Трамп заявил об экологической катастрофе в реке Потомак из-за канализации
- СМИ: Россия перебросила Су-57 на границу с Китаем подальше от Украины
- СМИ: Частоты для 5G могут выделить операторам при условии покрытия крупных городов
- Wildberries планирует внедрить биометрию для продажи товаров 18+
- В России установят санитарные нормы для готовой еды
- СМИ: Продаваемые в РФ попперсы сертифицированы как очистители пластика
- МИД Швейцарии: Переговоры по Украине в Женеве пройдут в закрытом режиме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru