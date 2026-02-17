Дроны ВСУ атаковали территорию Пермского края
17 февраля 202609:00
Прилет украинских беспилотников зафиксировали на территории Пермского края. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.
«По оперативной информации, в результате атаки БПЛА никто не пострадал... Безопасности жителей ничего не угрожает», - написал губернатор.
По словам Махонина, все службы оповестили о произошедшем.
Ранее в аэропорту Перми временно ввели ограничения на прием и отправку самолетов в целях обеспечения безопасности, пишет Ura.ru.
