Дроны ВСУ атаковали территорию Пермского края

Возгорание на Ильском НПЗ на Кубани произошло в результате ночной атаки украинских БПЛА Самолет с российской делегацией переговорщиков по украинскому урегулированию вошел в воздушное пространство Швейцарии Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 4,5% Россиянам напомнили о штрафах за борщевик на участках Ночью Земля подверглась магнитной буре класса G2