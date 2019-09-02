«Бывает». Вице-премьер Борисов о взрыве под Северодвинском
После трагедии под Северодвинском власти признали, что на военном полигоне испытывали новый вид вооружений. НСН собрала мнения экспертов о том, насколько опасны последствия ЧП и что же за ракету испытывали на месте происшествия.
Вице-премьер России Юрий Борисов прокомментировал инцидент на военном полигоне под Северодвинском. В интервью «Ведомостям» он заявил, что речь шла о создании «принципиально новых образцов техники», а при такой работе, к сожалению, случаются трагедии. При этом он особо подчеркнул, что никакой опасности пострадавших в инциденте и их врачей от радиации нет, так как это «исключено».
Между тем западные СМИ ранее сообщили, что ЧП произошло во время испытания новой российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которую в прошлом году анонсировал президент Владимир Путин. Сам глава государства во время недавнего визита в Финляндию так же подтвердил, что инцидент стал следствием испытаний перспективных систем вооружений.
В свою очередь Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтвердила что кратковременное повышение радиоактивного фона после ЧП на полигоне стало следствием стало появление облака радиоактивных инертных газов. В частности, было выявлено присутствие короткоживущих техногенных радионуклидов бария и стронция.
Член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков в интервью НСН отмечал, что наибольшую опасность для людей представляет стронций.
«Мы знаем по истории Чернобыля, что два элемента, достаточно долго живущие, это Стронций-90 и Цезий-137. Они имеют период полураспада 30 лет. То есть, через это время их мощность излучения уменьшается, условно говоря, в два раза. На то, чтобы этот элемент исчез полностью из природы, требуется около 300 лет – десять таких периодов. Это достаточно опасный излучатель радиоактивности. Наиболее опасен он для человека, хотя, конечно, не желательно, чтобы он попадал и в биосферу. В данном случае, надо ограничить доступ людей в те «пятна», где обнаружены эти изотопы», - предупредил он.
В свою очередь глава межведомственного научного совета по радиохимии при президиуме РАН и Росатоме Борис Мясоедов заявил НСН, что приведенные Росгидрометом данные свидетельствуют о нормальном радиационном фоне в Северодвинске.
«Росгидромет фиксируют то, что есть, но не отвечают, опасно это или нет. Причем это все сильно зависит от природы радионуклидов. Может быть, когда они измеряли, и был такой уровень, а сейчас уже нет, если это короткоживущий радионуклид. Если это мгновенная была опасность, то она уже исчезла. Те величины, которые были озвучены, абсолютно безопасны для человека», - отметил он.
В первые дни после инцидента сообщалось, что причиной ЧП стал взрыв жидкостного ракетного двигателя. По мнению члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктора военных наук Константина Сивкова, если эта информация соответствует действительности, то речь может идти только об одном типе ракет - баллистической ракеты морского базирования серии Р-29. Он подчеркнул в интервью НСН, что других ракет с жидкостным двигателем на вооружении в России попросту нет.
Напомним, что ЧП на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошло 8 августа. В результате инцидента погибли пятеро сотрудников Росатома, еще несколько человек были госпитализированы.
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