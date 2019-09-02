«Бывает». Вице-премьер Борисов о взрыве под Северодвинском

Вице-премьер России Юрий Борисов прокомментировал инцидент на военном полигоне под Северодвинском. В интервью «Ведомостям» он заявил, что речь шла о создании «принципиально новых образцов техники», а при такой работе, к сожалению, случаются трагедии. При этом он особо подчеркнул, что никакой опасности пострадавших в инциденте и их врачей от радиации нет, так как это «исключено».

Между тем западные СМИ ранее сообщили, что ЧП произошло во время испытания новой российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которую в прошлом году анонсировал президент Владимир Путин. Сам глава государства во время недавнего визита в Финляндию так же подтвердил, что инцидент стал следствием испытаний перспективных систем вооружений.

В свою очередь Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтвердила что кратковременное повышение радиоактивного фона после ЧП на полигоне стало следствием стало появление облака радиоактивных инертных газов. В частности, было выявлено присутствие короткоживущих техногенных радионуклидов бария и стронция.

Член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков в интервью НСН отмечал, что наибольшую опасность для людей представляет стронций.

«Мы знаем по истории Чернобыля, что два элемента, достаточно долго живущие, это Стронций-90 и Цезий-137. Они имеют период полураспада 30 лет. То есть, через это время их мощность излучения уменьшается, условно говоря, в два раза. На то, чтобы этот элемент исчез полностью из природы, требуется около 300 лет – десять таких периодов. Это достаточно опасный излучатель радиоактивности. Наиболее опасен он для человека, хотя, конечно, не желательно, чтобы он попадал и в биосферу. В данном случае, надо ограничить доступ людей в те «пятна», где обнаружены эти изотопы», - предупредил он.