Коварный Стронций. Эксперт-ядерщик о радиации после ЧП под Северодвинском
Член общественного совета «Росатома» прокомментировал НСН данные Росатома по радиоактивному облаку после взрыва на полигоне в Архангельской области.
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском в архангельской области стало облако радиоактивных инертных газов. По данным Росгидромета, после ЧП на 8 августа было выявлено присутствие короткоживущих техногенных радионуклидов бария и стронция. В настоящее время радиационная обстановка в регионе стабильная.
К этой информации следует отнестись серьёзно, заявил НСН член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков. По его словам, в данном случае, в первую очередь, опасность представляет стронций.
«Судя по всему, речь идёт об изотопе Стронций-90. Он образуется во всех гражданских атомных реакторах, как элемент распада самого топлива в ходе выработки тепла и электроэнергии. Мы знаем по истории Чернобыля, что два элемента, достаточно долго живущие, это Стронций-90 и Цезий-137. Они имеют период полураспада 30 лет. То есть, через это время их мощность излучения уменьшается, условно говоря, в два раза. На то, чтобы этот элемент исчез полностью из природы, требуется около 300 лет – десять таких периодов. Это достаточно опасный излучатель радиоактивности. Наиболее опасен он для человека, хотя, конечно, не желательно, чтобы он попадал и в биосферу. В данном случае, надо очень ограничить доступ людей в те «пятна», где обнаружены эти изотопы», - отметил собеседник НСН.
В Росгидромете подчеркнули, что сейчас в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль ориентируется на официальные заключения компетентных структур и экспертов об отсутствии угрозы загрязнения после ЧП на военном полигоне в Архангельской области.
Ранее московские специалисты не выявили превышения допустимых уровней радиоактивности у врачей из Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Нёноксе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Архангельской области.
ЧП на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошло 8 августа. В результате пожара и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе погибли пять сотрудников Росатома, трое были госпитализированы.
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