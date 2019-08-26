Коварный Стронций. Эксперт-ядерщик о радиации после ЧП под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском в архангельской области стало облако радиоактивных инертных газов. По данным Росгидромета, после ЧП на 8 августа было выявлено присутствие короткоживущих техногенных радионуклидов бария и стронция. В настоящее время радиационная обстановка в регионе стабильная.

К этой информации следует отнестись серьёзно, заявил НСН член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков. По его словам, в данном случае, в первую очередь, опасность представляет стронций.

«Судя по всему, речь идёт об изотопе Стронций-90. Он образуется во всех гражданских атомных реакторах, как элемент распада самого топлива в ходе выработки тепла и электроэнергии. Мы знаем по истории Чернобыля, что два элемента, достаточно долго живущие, это Стронций-90 и Цезий-137. Они имеют период полураспада 30 лет. То есть, через это время их мощность излучения уменьшается, условно говоря, в два раза. На то, чтобы этот элемент исчез полностью из природы, требуется около 300 лет – десять таких периодов. Это достаточно опасный излучатель радиоактивности. Наиболее опасен он для человека, хотя, конечно, не желательно, чтобы он попадал и в биосферу. В данном случае, надо очень ограничить доступ людей в те «пятна», где обнаружены эти изотопы», - отметил собеседник НСН.

В Росгидромете подчеркнули, что сейчас в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль ориентируется на официальные заключения компетентных структур и экспертов об отсутствии угрозы загрязнения после ЧП на военном полигоне в Архангельской области.