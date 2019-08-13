В РАН рассказали о радиационных последствиях взрыва в Северодвинске
Глава межведомственного научного совета по радиохимии при президиуме РАН и Росатоме в эфире НСН рассказал об уровне радиации в Северодвинске, где произошел взрыв во время испытаний ракеты.
Уровень радиации в Северодвинске в день взрыва после испытаний ракеты на местном полигоне был превышен в 16 раз. Об этом официально заявили в Росгидромете. Сообщается, что 8 августа Архангельской территориальной системой АСКРО в шести из восьми пунктов Северодвинска были зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4—16 раз по сравнению с фоновыми значениями для этой территории. В Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что среднее значение фона для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч. После резкого скачка значения стали уменьшаться, и сейчас радиационный фон в городе оценивается как нормальный.
Глава межведомственного научного совета по радиохимии при президиуме РАН и Росатоме Борис Мясоедов подтвердил в беседе с НСН, что цифры, приведенные Росгидрометом, свидетельствуют о нормальном радиационном фоне в Северодвинске, так как опасные радионуклиды уже распались.
«Очень трудно комментировать это событие. Росгидромет фиксируют то, что есть, но не отвечают, опасно это или нет. Причем это все сильно зависит от природы радионуклидов. Может быть, когда они измеряли, и был такой уровень, а сейчас уже нет, если это короткоживущий радионуклид. Если это мгновенная была опасность, то она уже исчезла. Те величины, которые были озвучены, абсолютно безопасны для человека», - заключил он.
Ранее член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков в беседе с НСН напомнил, что официально о взрыве ядерного реактора в Северодвинске до сих пор никто не говорил. По его словам, это веская причина, чтобы не делать преждевременных выводов о причинах случившегося.
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