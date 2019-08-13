«Испытали старую ракету». Эксперты опровергли версию Трампа о взрыве под Архангельском

После инцидента в некоторых СМИ появились сведения, что гибель людей связана с неудачным испытанием новейшей ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По официальной версии, трагедия стала результатом испытания жидкостной реактивной двигательной установки. В то же время глава «Росатома» Алексей Лихачев на прощании с погибшими в результате инцидента заявил, что они испытывали некое «новое специзделие».

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН заявил, что согласен с официальной версией и опроверг слухи об испытании ракеты «Буревестник».

«Если информация соответствует заявлению Министерства обороны, что это жидкостный ракетный двигатель, то, вероятнее всего, был взрыв жидкостного ракетного двигателя баллистической ракеты морского базирования серии Р-29. Других жидкостных ракет на вооружении у нас нет. Ракета эта старая. Периодически на ракетах, которые выслужили свой срок, проводятся испытания. Могут быть либо пуски, либо стендовые испытания двигателей ракетной установки без пуска. В этом случае устанавливается аппаратура, которая позволяет измерять состояние этой ракеты, вплоть до микротрещин. Эта аппаратура содержит в себе радиологические элементы, которые облучают этот объект – то есть, иными словами, это рентген. По всей видимости, в результате проведения испытаний либо произошла утечка по итогам испытаний, либо в ходе работы двигателя, на его завершающем этапе, произошло его разрушение, и последовал взрыв. Принцип работы атомного двигателя исключает наличие каких-либо взрывчатых веществ. Урановый стержень даже при большом нагреве взорваться не может», - заверил он.

В свою очередь, член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков в беседе с НСН напомнил, что официально о взрыве ядерного реактора до сих пор никто не говорил. По его словам, это веская причина, чтобы не делать преждевременных выводов о причинах случившегося.

«О том, что взорвался реактор, "Росатом" никогда не сообщал. Он говорит о совершенно иных ионизирующих источниках, и что там происходит – лучше спрашивать у Росприроднадзора, МЧС и так далее. Во всяких фейках масса всяких чудовищных событий. Если это какое-то загрязнение или что-то с повышением радиационного фона – давайте спрашивать официальные органы. Они обязаны открыто об этом сообщать людям», - заявил он.

Ранее НСН сообщала, что в городе Саров Нижегородской области состоялись похороны пятерых сотрудников корпорации «Росатом», которые погибли из-за ЧП в ходе испытания ракеты на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области. С инженерами пришли попрощаться тысячи жителей Сарова.

