Военный эксперт: Взрыв на полигоне под Северодвинском - для страны не последний
Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в отставке в эфире НСН объяснил, почему на военных объектах все чаще происходят инциденты.
На военном полигоне Нёноксе под Северодвинском в Архангельской области прогремел взрыв. Известно, что инцидент произошел во время испытаний жидкостного реактивного двигателя. Сообщается о двоих погибших, еще шестеро получили ранения. После взрыва в районе ЧП было зафиксировано повышение радиационного фона, однако затем он нормализовался. Тем не менее для судоходства был закрыт на месяц район Двинского залива Белого моря.
Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах Сергей Хатылев заявил в интервью НСН, что этот и другие инциденты, наподобие взрыва на военном складе в Ачинске Красноярского края, могут повториться.
«Это происходит с определенной степенью вероятности. Были созданы мощнейшие базы для хранения боеприпасов, ракет и остальных средств поражения. Российской армии сейчас такое количество баз не нужно. Старые боеприпасы и ракеты утилизируются, но нужно по-хозяйски к этому относиться.
Советское время заканчивается, российское еще не наступило. Сроки хранения и сроки эксплуатации заканчиваются. Это не последний взрыв и не последняя неприятность, которая нас еще ожидает. Поэтому мы должны делать современные системы вооружения, которые можно будет эффективно утилизировать, своевременно использовать и не создавать огромные залежи, чтобы потом думать, куда их деть», - заявил он.
В минувший понедельник, 5 августа в Ачинском районе Красноярского края начался пожар на складе пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. В результате хранившиеся здесь снаряды начали взрываться. Один человек в результате ЧП погиб, в радиусе 20 километров от эпицентра были эвакуированы 16 тысяч местных жителей.
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